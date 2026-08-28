AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın İzmir programı sırasında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Günaydın'ın 'Bu memleketi size saldırtacağız' ifadelerini eleştiren Saygılı, 'Bu memleket kimsenin üzerine 'saldırtılacak' bir kitle değildir. Bu millet, iradesini sandıkta ortaya koyan, kimin hizmet ettiğini, kimin yalnızca gürültü çıkardığını çok iyi bilen aziz bir millettir' dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın İzmir programı boyunca yaptığı açıklamalara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Başkan Saygılı açıklamasında, ''Bu memleketi size saldırtacağız' demek nasıl bir siyaset anlayışıdır? Milletin iradesini tehdit diliyle, kışkırtmayla, gerilimle yan yana getiren bu sözler kabul edilemez. Bu memleket kimsenin üzerine 'saldırtılacak' bir kitle değildir. Bu millet, iradesini sandıkta ortaya koyan, kimin hizmet ettiğini, kimin yalnızca gürültü çıkardığını çok iyi bilen aziz bir millettir. Kurulduğu günden bu yana AK Parti, Türkiye'nin her sokağında, her hanesinde izi olan, milletimizin derdini dinleyen, taleplerini bilen ve sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışan büyük bir kitle partisidir. Kurulduğumuz günden bugüne millete hizmet için milletle el ele yürüyen, siyaseti milletin içinde ve milletle birlikte yapan bu teşkilatın mensuplarına yönelik çirkin itibarsızlaştırma çabalarını dikkatle takip ediyoruz. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın İzmir programı boyunca kullandığı ifadeler ise bu anlayışın siyaset dilini bir kez daha ortaya koymuştur. Bir yandan 'iktidar kimi tehdit ediyor' diyerek mağduriyet siyaseti üretip diğer yandan 'bu memleketi size saldırtacağız' diye konuşmak başlı başına bir çelişkidir. İzmir'e gelip tehditten, saldırmaktan, gerilimden söz etmek yerine İzmir'in gerçek meselelerini konuşun' ifadelerine yer verdi.

'Biz zaten milletimizin yanındayız'

''İzmir'de sokakta olmayanları arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz'' diyen Başkan Saygılı, 'Sokakta belediye hizmeti yok. Yeterli altyapı yatırımı yok. Trafik sorununa çözüm yok. Yağmurda taşkına kalıcı çözüm yok. Milletin derdini dinleyip çözüm üretecek bir belediyecilik anlayışı yok. Peki sokaklarda ne var? Trafik var. Çöp var. Taşkın var. Bozuk yollar var. Yıllardır çözüm bekleyen sorunlar var. Biz ise dün olduğu gibi bugün de sokaktayız. Esnafımızın yanındayız, pazar yerindeyiz, mahalledeyiz, düğünde ve taziyedeyiz. Hemşehrilerimizin sevincini de sıkıntısını da paylaşıyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda millet seçimden seçime hatırlanmaz. Millet neredeyse biz oradayız. Bu zihniyetin yeni bir ambalajla karşımıza çıkıp yeni bir vizyon ortaya koymasını zaten beklemiyorduk. İsimler değişiyor, tabelalar değişiyor ancak siyaset anlayışı değişmiyor. Eser ve hizmet siyaseti yerine gerilim, çözüm yerine polemik, proje yerine itham, milletin meseleleri yerine iftira siyaseti. AK Parti olarak yaptığımız hizmetlerle, hayata geçirdiğimiz eserlerle ve milletimizle kurduğumuz gönül bağıyla konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük siyasi partisi olarak gücümüzü tehditten, polemikten veya masa başında üretilmiş ezberlerden değil, milletimizin iradesinden ve güveninden alıyoruz. Onlar bizi sokakta aramaya devam etsin. Biz zaten milletimizin yanındayız' cümlelerini kullandı.