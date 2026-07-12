Diyarbakır Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Melikşah Aydın, kentte hizmetkar olacağını kendine has satırlarla duyurdu.

Kocaköy Kaymakamıyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Elazığ Vali Yardımcılığına, daha sonra İçişleri Bakanı oluruyla Diyarbakır Vali Yardımcılığına atanan Yusuf Melikşah Aydın, kente hizmetkar olacağını kendine has satırlarla duyurdu.

Vali Yardımcısı Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Karaz'ın sînesi bir dâr-ı muhabbettir bize, Kocaköy halkına her dem duâmız bâkîdir. Şimdi şevkle sarılıp mülk-i Diyâr-ı Bekr'e, Bu kadîm şehre olan sevgimiz can kânîdir' ifadelerine yer verdi.