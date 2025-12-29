Önemli bir dönüm noktasını daha geride bırakan markanın bu başarısında; sunduğu üstün teknoloji, yenilikçi ürün gamı ve müşterilerini önde tutan hizmet anlayışı önemli rol oynadı. Markanın yoğun ilgi gören MG Hybrid+ modellerinin satışları yaklaşık %300 artış gösterirken, MG ZS model ailesinin satışları ise bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %32 arttı.

Mobilitenin geleceğine yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken MG markası, yenilikçi modelleri ve üstün hizmet anlayışıyla büyüme hamlesini hız kesmeden devam ettiriyor. Türkiye’nin de sevilen markası MG, 2025 yılında Avrupa genelinde 300 bin adetlik satışa ulaşarak önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. 2024’ün aynı döneminde yaklaşık 233 bin adet olan satışlarını yaklaşık yüzde 30 artırmayı başaran markanın bu önemli başarısında, MG’nin Hybrid+ modellerine yönelik yoğun müşteri talebi önemli rol oynadı.

MG’den Büyük Hybrid+ Atağı!

MG’nin Avrupa genelindeki Hybrid+ satışları, 2025 yılı bitmeden 137 bin adede ulaşarak, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %300’lük bir artış kaydetti. MG ZS model ailesi ise 123 bin adetlik satış performansıyla, 2024’ün aynı dönemine göre %32’lik dikkat çekici bir büyüme elde etti. 2025 yılı boyunca MG, ürün gamını daha da güçlendirerek, ileri teknolojiye sahip yeni modellerini pazara sundu. Bugün marka, Avrupa genelinde 34 ülkede faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 1.300 perakende satış noktasına sahip.