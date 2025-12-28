12 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük motosiklet gelişim merkezi olan Safety Türkiye, asfalt ve toprak olmak üzere iki farklı parkurda yılda 2 bini aşkın kişiye uygulamalı programlar sunuyor. Honda’nın 2030 yılına kadar Avrupa’da ölümlü kazaları yüzde 50 azaltma hedefi doğrultusunda, Safety Türkiye Avrupa’daki en büyük Honda motosiklet gelişim merkezi olarak kritik bir rol üstleniyor.

Dünyanın en büyük motosiklet üreticisi ve Türkiye’nin en çok satan motosiklet markası olma unvanını uzun yıllardır koruyan Honda, Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye’nin 20’nci yaşını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana “Herkes için Güvenlik” mottosuyla faaliyetlerini sürdüren Safety Türkiye, geçen 20 yılda güvenli motosiklet kullanımı konusunda binlerce sürücünün hayatına dokunarak Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimine önemli katkılarda bulundu. Merkezin 20’nci yılını kutlamasını değerlendiren Honda Türkiye Motosiklet Satış Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Gök, “Honda olarak güvenliği, uzun vadeli bir toplumsal sorumluluk olarak ele alıyoruz. Safety Türkiye’nin 20 yıldır sürdürdüğü çalışmalar, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaşmasına ve motosiklet kullanımının sağlıklı şekilde artmasına önemli katkılar sağladı. Avrupa’da 2030 yılına kadar ölümlü kazaları yüzde 50 azaltma hedefimiz doğrultusunda, Safety Türkiye hem Avrupa’da hem de Türkiye’de bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor” şeklinde vurguladı.

Türkiye’nin en büyük motosiklet gelişim merkezi

İstanbul Maltepe’de yer alan Honda Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye, 12 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük motosiklet gelişim merkezi olma özelliğini taşıyor. Türkiye’de ilk kez hem asfalt hem de toprak olmak üzere iki farklı parkur alanını aynı merkezde sunan Safety Türkiye’de, asfalt parkurda yol sürüşüne, toprak parkurda ise arazi sürüşüne yönelik uygulamalı programlar gerçekleştiriliyor. Motosiklet kullanımının yanı sıra yolculu sürüş ve arazide sürüş gibi 8 farklı seviyede dersler sunulan Safety Türkiye’de, 5 bin 800 metrekaresi asfalt, 4 bin 200 metrekaresi ise toprak olmak üzere 12 bin metrekarelik alanda yılda 2 bini aşkın kişiye hizmet veriliyor.

20 yılda 28 bini aşkın sürücüye güvenli sürüş programı

Honda Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye’de, 20 yıllık faaliyet süresi boyunca 28 bini aşkın kişiye güvenli sürüş programı eğitimi verildi. Merkezde; ehliyeti olan ya da olmayan tüm motosiklet tutkunlarına yönelik olarak farklı deneyim seviyelerine göre yapılandırılmış programlar sunuluyor. Statik sürüş tekniklerinden ileri seviye manevralara, asfalt ve toprak zeminde kontrollü sürüşten panik anı uygulamalarına kadar birçok konu, uzmanlar eşliğinde ele alınıyor. Programlar kapsamında; asfaltta Honda’nın CB125F, Dio, CB650R ve off-road alanda da CRF250L modelleri kullanılıyor.

“Güvenli Sürüş” ve trafikte güvenlik bilinci için çalışmalar

Honda, dünya genelinde yaklaşık 50 yıldır trafikte güvenlik alanında yürüttüğü çalışmalarla 12 milyondan fazla insanın hayatına dokunurken, bu küresel vizyonunu Türkiye’de Honda Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye aracılığıyla sürdürüyor. Safety Türkiye, güvenli motosiklet sürüşü ve trafikte güvenlik bilincinin sağlıklı şekilde artırılması için çalışmalar yürütürken, aynı zamanda motosiklet sürücülerinden kaynaklanan kazaların azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda Safety Türkiye tarafından bugüne kadar Emniyet mensupları, Sağlık Bakanlığı ilk yardım personelleri ve Jandarma birimleri başta olmak üzere kamu kurumlarına yönelik özel programlar gerçekleştirildi. Buna ek olarak 100’den fazla şirket ve kamu kurumu ile iş birliği içinde 500’ün üzerinde seminer ve program düzenlenerek güvenli sürüş bilincinin farklı hedef gruplara yayılması sağlandı.

Honda, güvenlik bilincini yalnızca yetişkin sürücülerle sınırlı tutmayarak çocuklara yönelik programlara da büyük önem veriyor. Safety Türkiye bünyesinde yürütülen Ayatori Trafik programı kapsamında, 4–7 yaş arası çocuklara yönelik trafik güvenliği programları düzenleniyor. Bugüne kadar 5 binden fazla çocuk bu programlardan faydalanırken, her yıl binden fazla çocuğa trafik güvenliği seminerleri veriliyor. Üniversiteler, liseler ve motosiklet kulüpleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilen “Güvenli Sürüş” seminerleri sayesinde Safety Türkiye, güvenlik bilincini merkezin sınırlarının ötesine taşıyarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, motosiklet teslimat süreçlerinde hazırlanan “Güvenli Sürüş İpuçları” video içerikleri ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla sürücülerle doğrudan temas kuruluyor. 2024 yılı içinde yaklaşık 100 bin müşteriye güvenli sürüş içerikleri paylaşıldı.

Honda’nın Avrupa güvenlik vizyonunda Safety Türkiye’nin rolü

Honda’nın Avrupa’daki öncelikli hedeflerinden biri, 2030 yılına kadar Honda araçlarının dahil olduğu ölümlü kazaları yüzde 50 oranında azaltmak. Bu hedef doğrultusunda Honda; teknoloji, güvenli sürüş ve regülasyonlar başta olmak üzere farklı alanlarda kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Güvenli sürüş alanında da Honda Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye, Avrupa’daki en büyük Honda motosiklet gelişim merkezi olarak bu hedefin sahadaki en önemli destekçilerinden biri konumunda bulunuyor. Sahip olduğu altyapı, program kapsamı ve uzman kadrosu ile Safety Türkiye, Honda Avrupa’nın güvenlik stratejisinde aktif rol üstleniyor. Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olarak, Aralık ayında Honda Motor Japan ve Rainbow School (Safety Japan) iş birliğiyle düzenlenen özel bir programa katılım sağlandı. Programı başarıyla tamamlayan Safety Türkiye güvenli sürüş uzmanları Cem Aydın ve Selim Ergeçer, Avrupa genelinde yalnızca altı kişide bulunan “Başuzman” sertifikasını almaya hak kazandı.

Bu sertifika ile birlikte Honda Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye, güvenli sürüş alanındaki program ve seminer faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürürken; Avrupa, Afrika ve Körfez ülkelerini kapsayan bölgede gerçekleştirilen uzman programlarında da aktif rol alarak Honda’nın küresel güvenlik çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor. Honda, sürüş güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını hem yerel hem de uluslararası düzeyde kararlılıkla sürdürüyor.