Şirket, yeni yapılanmayla birlikte satış ve müşteri hizmetlerini daha etkin, yaygın ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

İlk etapta İstanbul, Konya, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli dört yetkili bayi ile iş birliklerinin başlatıldığı belirtilirken, bu sistem kapsamında toplam 34 ilde satış ve müşteri hizmeti sunulmasının planlandığı bildirildi.

Kalyon Güneş’ten yapılan açıklamada, kademeli olarak geliştirilecek bayilik sistemi sayesinde farklı ölçeklerdeki projelere yönelik ürün ve çözümlerin müşterilere daha hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasının mümkün olacağı vurgulandı. Bu sayede şirketin coğrafi erişiminin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca, bayilik sisteminin yurt içi satış süreçlerini hızlandırmasının, müşteri erişimini genişletmesinin ve talep yaratımını desteklemesinin beklendiği ifade edilerek, söz konusu adımın şirketin satış hacmine ve gelirlerine olumlu katkı sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Şirket, gelişmenin kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulduğunu duyurdu.