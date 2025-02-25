Futbol kariyerine Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi büyük kulüplerde devam eden Özil, Türkiye'nin sevilen futbol yıldızlarından biri olarak biliniyor. AK Parti MKYK'sına seçilmesiyle ilgili ilk açıklamalarını yapan Özil, kendisini Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü ifade etti. "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna inandığını belirten Özil, şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak. Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın."

Özil'in AK Parti'ye katılımı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle futbol camiası ve siyasetin kesişim noktasında dikkat çeken bu hamle, Özil'in Türkiye'ye olan bağlılığını ve siyasi süreçteki rolünü merakla bekleyenlerin ilgisini çekti. Özil'in sessiz kaldığı eleştiriler ise gündeme damgasını vurmuştu.