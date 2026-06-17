Karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 17. dakikada Lionel Messi'nin golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Güney Amerika temsilcisi, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tuttu. Messi, 60. ve 76. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Arjantin, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken gruptaki ilk sınavını kayıpsız geçti. Cezayir ise turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Messi Rekorları Bir Bir Kırıyor

38 yaşındaki Lionel Messi, Cezayir karşısında gösterdiği performansla Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda bir maçta hat-trick yapan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

Ayrıca kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak bu başarıyı elde eden ilk futbolcu olan Messi, attığı üç golle turnuva tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Böylece Alman efsane Miroslav Klose'nin rekorunu yakalayarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasındaki zirveyi paylaştı.

Messi'nin turnuvada atacağı bir sonraki gol, onu Dünya Kupası tarihinin tek başına en golcü futbolcusu yapacak.

Sıradaki Rakipler

Grubun ikinci maçında Arjantin, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Cezayir ise ilk puanlarını almak için Ürdün karşısına çıkacak.

Kansas'ta yaşanan Messi resitali, 2026 Dünya Kupası'nın unutulmaz anları arasına şimdiden adını yazdırdı.