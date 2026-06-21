Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Almanya, aradığı golleri Deniz Undav ile buldu. Tecrübeli futbolcu 68. dakikada skoru eşitlerken, uzatma dakikalarında (90+4) kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Almanya puanını 6’ya yükselterek E Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Fildişi Sahili ise puansız kaldı.
Grubun son maçlarında Almanya, Ekvador ile karşılaşırken, Fildişi Sahili Curaçao karşısında puan arayacak.