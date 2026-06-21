Ankara'da oynanan Voleybol Milletler Ligi ikinci etap üçüncü maçında Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleye istediği başlangıcı yapamayan ay-yıldızlı ekip, ilk seti 25-18, ikinci seti ise çekişmeli geçen bölümün ardından 26-24 kaybetti.
Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları, üçüncü seti 25-19 kazanarak umutlarını sürdürdü. Dördüncü sette de etkili performansını devam ettiren milliler, 25-22'lik skorla durumu 2-2'ye getirdi ve maçı karar setine taşıdı.
Büyük heyecana sahne olan tie-break setinde üstünlüğü eline alan Türkiye, rakibini 15-13 mağlup ederek parkeden 3-2 galip ayrıldı.
Toplam 145 dakika süren zorlu mücadelenin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki dördüncü maçında Çin karşısına çıkacak.