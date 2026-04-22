Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, fuarın sadece kentin değil, Türkiye’nin üretim ve ticaret gücünü yansıtan önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirtti. Manisa’nın 7 milyar doları aşan ihracat hacmiyle dikkat çektiğini vurgulayan Dutlulu, şehrin Ege Bölgesi’nin yükselen ekonomik merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Vali Vahdettin Özkan ise fuarın uzun yıllardır kentin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunduğunu dile getirerek, organizasyonun üretimi teşvik eden yapısıyla küresel rekabet açısından da önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Fuarın açılışında konuşan diğer yerel yöneticiler de Mesir Festivali ile Ticaret Fuarı’nın Manisa’nın marka değerini güçlendirdiğine dikkat çekti. Etkinliğin sadece kültürel bir miras olmadığını, aynı zamanda ticaret, turizm ve esnaf açısından önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturduğunu vurguladılar.

Festivalin “yaşayan şehir” anlayışıyla kentin geneline yayıldığını belirten yetkililer, fuarın binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak yerel ekonomiye canlılık kattığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Fuar alanındaki stantları gezen katılımcılar, firmaların ürün ve hizmetleri hakkında bilgi aldı. Mesir Ticaret Fuarı’nın festival süresince yoğun ilgi görmesi bekleniyor.