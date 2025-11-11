Megamax standartlarındaki MSC IRINA, 400 metre uzunluğa, 61,3 metre genişliğe ve 24.346 TEU kapasitesine sahip olup, IRINA sınıfı gemilerin adını taşıyor. Bu devasa gemi, konteyner taşımacılığında faaliyet gösteren en büyük altı gemiden biri olarak dikkat çekiyor.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, konuyla ilgili açıklamasında, “MSC IRINA’yı limanımızda ağırlamak büyük bir gurur kaynağıdır. East Med Hub 2 Terminali’nin ilk aşamasının tamamlanması, Mersin’in deniz ticaretindeki stratejik konumunu güçlendirerek küresel tedarik zincirinde kritik bir merkez haline getirdi. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan Mersin Limanı, Türkiye’nin deniz taşımacılığında rekabet gücüne önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Singh ayrıca, liman operasyonlarının verimliliğini artırmak amacıyla yeni otomatik raylı portal vinçler ve Türkiye’nin ilk Saha Otomasyon Sistemi’nin devreye alındığını belirterek, MIP’nin müşterilerine en güvenli ve verimli hizmeti sunma hedefini vurguladı.

EMH2 Terminali’nin 2026 yılında tam kapasiteyle hizmete açılması planlanıyor.