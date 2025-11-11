İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün hazırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinin ardından Yargıtay’a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında Anayasa’nın 69. maddesi uyarınca kapatma davası açılması yönünde bildirimde bulundu.

İstanbul’da 19 Mart 2025’te başlatılan İBB operasyonu kapsamında hazırlanan 7 bölümlük iddianamede, “1 numaralı şüpheli” olarak belirtilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, iddianameyi tamamlamasının ardından CHP’nin tüzel kişiliğine yönelik yargı sürecinin başlatılması için Yargıtay’a resmi bildirimde bulundu.

Savcılığın İddiaları

Savcılık bildiriminde, CHP’nin mali faaliyetleri ve seçim süreçlerine ilişkin ciddi iddialara yer verdi. Buna göre:

Parti üst yönetimi bilgisiyle, suç gelirleriyle finansman sağlandığı, parti binalarının bu gelirlerle alındığı ve seçim çalışmaları yürütüldüğü ileri sürüldü.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin beyanlarıyla rüşvet ağına dair itirafların elde edildiği belirtildi.

USOM raporuna göre 11 milyonun üzerinde seçmen verisinin hukuka aykırı şekilde CHP tüzel kişiliğinden yayıldığı, bu verilerin seçim çalışmaları kapsamında kullanıldığı ifade edildi.

Savcılık, tüm bu tespitlerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde yürütüldüğünü vurguladı. İddialar kapsamında CHP’nin demokratik siyasi yaşamın meşruiyetini zedeleyen fiillerde bulunduğu öne sürüldü.

Yargı Süreci

Savcılığın bildirimine dayanarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP hakkında Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca değerlendirme yapacak. Bildirim, ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğine yönelik müdahale iddialarını kapsıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye siyasi gündeminde büyük yankı uyandırırken, CHP yönetimi ve yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yargı sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.