Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen üstyapı ve yol yenileme çalışmaları kapsamında Hisar Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 6 bin metrekarelik kilit parke yol kaplama çalışmaları hızla ilerliyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte mahalledeki yollar daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Hisar Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Doğan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

'Merkezefendi'mizin her noktasında daha konforlu ulaşım için çalışıyoruz'

Başkan Doğan, Merkezefendi'nin tüm mahallelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım konforunu yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hisar Mahallemizde yaklaşık 6 bin metrekarelik kilit parke yol kaplama çalışmamız devam ediyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek daha güvenli ve konforlu ulaşım ağları oluşturmak için ekiplerimizle

birlikte sahada olmaya devam edeceğiz' dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde planlanan program doğrultusunda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürerek vatandaşların daha modern ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması için çalışmalarına devam ediyor.