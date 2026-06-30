Merkezefendi Belediyesi, çevrenin korunması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir çevre politikalarının güçlendirilmesi amacıyla iki önemli iş birliğine imza attı. Bitkisel atık yağların geri kazanımı ile Depozito Yönetim Sistemi'nin ilçede hayata geçirilmesini kapsayan protokol imzalandı.

Yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, evsel kaynaklı bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden geri kazanımını sağlamak amacıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile ÇEVSA Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Geri Dönüşüm Sanayi Ltd. Şti. ile 'Depozito Yönetim Sistemi'nin ilçemizde hayata geçirilmesi için ise Osmanlı Kağıt Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlığı ile iş birliği protokolü imzalandı.

Atık yağ getirene çevre dostu hediyeler

Protokol kapsamında vatandaşların evlerinde biriktirdikleri en az 3 veya 5 litre bitkisel atık yağ teslim alınacak. Atık yağlarını teslim eden vatandaşlara çevreye duyarlı davranışlarını teşvik etmek amacıyla 1 adet bez çanta, 1 litre sıvı bulaşık deterjanı, 1 adet bulaşık süngeri ve 1 adet bulaşık teli hediye edilecek.

Cumartesi günleri atık yağlar teslim alınacak

Toplama organizasyonu ise belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından oluşturulan toplama adres listesi her hafta cuma günü firmaya iletilecek, firma ise Cumartesi günleri belirlenen adreslerden bitkisel atık yağları teslim alacak.

Öte yandan Merkezefendi Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Osmanlı Kağıt Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlığı firması ile Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi (DYS) kapsamında da sözleşme imzaladı.

Depozito yönetim sistemi merkezefendi'de hayata geçiyor

Hayata geçirilecek sistem kapsamında Merkezefendi Belediyesi tarafından belirlenecek iki farklı noktaya Depozito İade Makineleri kurulacak. Vatandaşlar PET şişe, cam şişe ve alüminyum içecek kutularını bu makinelere teslim ederek ambalajların geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağlayacak. Sistem kapsamında makinelere bırakılan her bir depozitolu ambalaj için vatandaşların dijital cüzdanlarına 1 TL iade edilecek.

Merkezefendi Belediyesi, çevre dostu uygulamalarla geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmayı, doğal kaynakların korunmasına katkı sunmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincini toplumun her kesiminde güçlendiriyor.