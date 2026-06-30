Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Çivril Belediyesi Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunuldu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Semih Dere, Çivril halkının temsilcileriyle birlikte Atatürk'ün manevi huzurunda bulunmaktan duyduğu onuru ifade etti.

Başkan Dere, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurundayız. Çivril halkının iradesini ve yereldeki en güçlü sesini temsil eden Belediye Meclis Üyelerimiz ve mahallelerimizin hamisi Muhtarlarımızla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Atamızın mozolesine çelengimizi sunduk' dedi.

Anıtkabir Özel Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazan Dere, Cumhuriyetin kendilerine yüklediği sorumluluğu ve bağımsızlık mirasına olan bağlılıklarını bir kez daha vurguladı.

Dere açıklamasında, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz diyerek bu kutsal emaneti bıraktığın gençliğin enerjisi, azmi ve kararlılığıyla görevimizin başındayız Atam. Çivril'imizin her bir sokağına, her bir hanesine hizmet götürürken adımlarımızı senin devrimlerinin ışığında atıyor, geleceğimizi senin sarsılmaz ilkelerinle şekillendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Semih Dere, 'Aziz hatıran önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz' sözleriyle açıklamasını tamamladı.