Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, düzenlediği basın toplantısında kent genelinde hayata geçirilecek dev yatırımları açıkladı. Ergenekon Kavşağı için 358 milyon liralık ihalenin tamamlandığını duyuran Dutlulu, Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi, yeni otoparklar ve orman yangınlarına karşı 200 su tankeri ile 50 termal kameranın da yatırım programında yer aldığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, düzenlediği basın toplantısında kent genelinde gerçekleştirilecek yatırım ve vizyon projelerini kamuoyuyla paylaştı. Altyapı, üstyapı, ulaşım, kültür, otopark ve yangınla mücadele alanlarında önemli yatırımları hayata geçireceklerini belirten Dutlulu, 'Tüm odağımız belediyecilik. Amacımız Manisa halkına eşit ve adil bir şekilde hizmet etmek.' dedi.

MASYA Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları ve daire başkanları da katıldı.

Görevdeki ilk yılını geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Dutlulu, ekonomik zorluklara rağmen Manisa'nın 17 ilçesinde hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, birçok projenin ihale ve uygulama aşamasına geldiğini söyledi.

Ergenekon Kavşağı'nda 358 milyon liralık dev ihale

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Turgutlu Ergenekon Kavşağı projesinde önemli bir aşamaya geldiklerini belirten Dutlulu, normal şartlarda Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunmayan projeyi vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla üstlendiklerini ifade etti.

Projenin ihalesinin tamamlandığını açıklayan Dutlulu, 358 milyon lira bedelle Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalelerinden birini gerçekleştirdiklerini ve yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını söyledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Salihli Sevgi Yolu'nda 70 milyon liralık üstyapı projesi için yer tesliminin yapıldığını belirten Başkan Dutlulu, Salihli Otogarı'nda ise son düzenlemelerin sürdüğünü kaydetti.

Saruhanlı'da altyapının tamamen yenilendiğini ifade eden Dutlulu, tren yoluna kadar asfalt seriminin tamamlandığını, özel kaldırım taşları ve modern aydınlatma sistemiyle ilçenin yeni bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi temmuzda ihaleye çıkıyor

Manisa'nın simge projelerinden biri olmaya aday Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi'nin temmuz ayında ihaleye çıkacağını açıklayan Dutlulu, projenin yalnızca kültürel faaliyetlerin yürütüleceği bir merkez olmayacağını belirtti. Kompleks içerisinde yaklaşık 3 bin metrekare ticari alan ve 7 bin metrekare konut alanının da yer alacağını ifade eden Dutlulu, tarihi Taç Bina projesinde ise Anıtlar Kurulu onayının ardından ihale sürecinin başlayacağını, MABEM ve MASMEK kurslarının da bu binaya taşınacağını söyledi.

Kent merkezindeki otopark ihtiyacına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Dutlulu, Karaköy Pazaryeri bölgesindeki otopark projesinde ihale aşamasına yaklaşıldığını ifade etti.

Merkezde planlanan ikinci otopark projesiyle birlikte önemli bir rahatlama sağlanacağını belirten Dutlulu, Manisa Lisesi projesinin Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulduğunu, bu süreç devam ederken alternatif otopark projelerinin de sürdüğünü dile getirdi.

'Manisa'nın her noktasında çalışıyoruz'

Göreve geldikleri günden bu yana yatırım projelerinin altyapısını hazırladıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, 'Çok zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Ama tüm odağımız belediyecilik. Manisa'nın her noktasında Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Yol sorununun farkındayız. Salihli asfalt plentimizi açtık, Akhisar plentimiz de ağustos ayında hizmete girecek. Yaz boyunca asfalt çalışmalarımız aralıksız devam edecek.' diye konuştu.

Yangınlara karşı 200 su tankeri ve 50 termal kamera

Orman yangınlarına karşı alınan önlemleri de açıklayan Başkan Dutlulu, şu ana kadar 48 orman mahallesine yangına ilk müdahalede kullanılmak üzere su tankerleri teslim ettiklerini belirtti.

Bu sayıyı 200'e çıkaracaklarını ifade eden Dutlulu, tankerlerin tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla temin edildiğini söyledi.

Ayrıca 50 farklı noktaya yerleştirilecek termal kamera sistemiyle onlarca kilometre uzaklıktaki en küçük dumanın dahi tespit edilerek eş zamanlı olarak itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarına bildirileceğini kaydeden Dutlulu, 'Bunlar orman yangını ilk çıktığı zaman müdahale edecek olan araçlar. Bunu 200'e çıkartacağız. Tamamını kendi öz sermayemiz ile aldık. Önceden belirlediğimiz 200 köyümüze teslim edeceğiz. Amacımız orman yangınında hem vatandaşımızın hem devletimizin yanında olmak. Ayrıca yeni bir sistem kurduk. 50 tane noktada orman yangınları için termal kameraları aktif ediyoruz. Onlarca kilometre öteden en küçük bir dumanı hem itfaiyeye, hem orman müdürlüğüne hem de muhtara bildireceğiz' şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Başkan Besim Dutlulu, basın mensuplarının Manisa ve ülke gündemine ilişkin sorularını da yanıtladı.