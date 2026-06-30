Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Saray Mahallesi Rezerv Alanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taşkın, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alırken, proje kapsamında konut, iş yeri ve ofislerin eylül ayı başında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Saray Mahallesi Rezerv Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerde yüklenici firma yetkililerinden ve proje sorumlularından çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Taşkın, çevre düzenleme ve üstyapı çalışmalarında gelinen aşamayı değerlendirdi. Yaklaşık 594 konut, 380 iş yeri ve 257 ofisten oluşan projede çevre düzenleme, kaldırım, peyzaj ve asfalt çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, hak sahiplerine teslimlerin eylül ayı başında başlamasının hedeflendiği ifade edildi.

'İsmine yakışır bir Saray Mahallesi ortaya çıktı'

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Saray Mahallesi'nin geçmişte dar sokakları, metruk yapıları ve ulaşım açısından çeşitli sıkıntılar yaşanan bir bölge olduğunu belirterek, bugün ise modern bir yaşam alanına dönüştüğünü söyledi.

Taşkın, 'Bulunduğumuz bölgeyi Malatya'da yaşayan bütün hemşehrilerimiz çok iyi bilir. Burası geçmişte dar sokakları, birkaç otoparkı ve kullanılmayan metruk binalarıyla bilinen bir alandı. Esnafımız mal indirip bindirirken aracını nereye yanaştıracağını düşünürdü. Bugün ise devletimizin gerçekleştirdiği çalışmalarla ismine yakışır yeni bir Saray Mahallesi ortaya çıktı. 594 konut, 380 iş yeri ve 257 ofisin eylül başında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Sokakları gördüğünüzde eski Malatya'nın geniş ana caddelerini hatırlatan bir şehir dokusuyla karşılaşıyorsunuz. Bu büyük projede emeği geçen başta şantiye şefimiz Mecit Bey'e, Kuzu Grup'un tüm yönetici ve çalışanlarına, Mehmet Bey'e, mühendisinden işçisine kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu eserin Malatya'ya kazandırılmasında destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İki yıl önce burada temel kazılarının yapıldığı yoğun bir şantiye alanı vardı. Bugün ise ağaçların dikildiği, kaldırımların şekillendiği ve asfalt çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği bir yaşam alanını görüyoruz. Rabbim bugünleri bizlere de, Malatya'mıza da gösterdi. Konut ve iş yerleri şimdiden tüm hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.

'Teslimlerin eylül ayı başında başlamasını planlıyoruz'

Saray Mahallesi Proje Müdürü Necip Türkoğlu ise, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, kalan imalatların çevre düzenleme ağırlıklı olduğunu ifade etti.

Türkoğlu, 'Projemizin son aşamasına geldik. Çevre düzenleme, peyzaj, kaldırım ve diğer düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Ara caddelerin asfaltları döküldü. Kaldırım çalışmalarını tamamladıktan sonra teslim öncesi aşınma asfaltını da sereceğiz. Proje kapsamında yaklaşık 594 konut, 380 iş yeri ve 257 ofisi hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah eylül ayı başı itibarıyla teslimlerimize başlamayı planlıyoruz. Malatya'mıza hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.