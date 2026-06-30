Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '2012 yılında koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz bulunuyordu. Bugün ise bu sayı, 11 bin 22'ye ulaştı. Sahadaki büyük emek ve milletimizin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetimiz son 20 yılda tam 21 kat arttı' dedi.

'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Koruyucu aile hizmetine yeni bir vizyon kazandırılması hedeflenen Çalıştayın kapanış program, koruyucu aile kamu spotunun gösterimiyle başladı. Program kapsamında koruyucu aileler ve çocuklarının 'Kız Kulesi Efsanesi' tiyatro oyununu sergiledi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz çalıştay bildirgesini sundu.

Programda bir kapanış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, bugünün şefkatli ellerin, merhametli yüreklerin günü olduğunu belirterek Koruyucu Aile Günü'nü kutladı. Göktaş, 'Bu salondaki her bir koruyucu ailemiz, o mirası geleceğe taşıyan gönül elçileridir. Sizlerin varlığıyla çocuklarımız hayata güvenle tutunuyor. Sizlerin açtığı her kapı, bir çocuğun geleceğine açılan umut kapısı oluyor' diye konuştu.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesinin Türkiye'nin dört bir yanına yayılan büyük bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü aktaran Göktaş, '2012 yılından itibaren koruyucu aile hizmeti Gönül Elçileri Projesiyle, yalnızca bir sosyal hizmet modeli olmanın ötesine geçti. Kısa sürede milletimizin vicdanında karşılık buldu. 2012 yılında koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz bulunuyordu. Bugün ise bu sayı, 11 bin 22'ye ulaştı. Sahadaki büyük emek ve milletimizin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetimiz son 20 yılda tam 21 kat arttı. Bu başarının asıl sahibi, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar kıymetli bir emeğin temsilcisi olan 9 bin 277 koruyucu ailemizin sevgisi, fedakarlığı ve kararlılığı var. Bugün 0-6 yaş grubundaki 4 bin 286 çocuğumuz, hayatlarının en hassas döneminde koruyucu ailelerimizin şefkatiyle büyüyor. Ayrıca, bin 345 özel gereksinimli çocuğumuz, koruyucu aile hizmetinin şefkatli halkası içinde bakım ve koruma altında bulunuyor. Bu tablo koruyucu aile sistemimizin ne kadar güçlü ve kapsayıcı hale geldiğinin en somut göstergesidir' ifadelerini kullandı.

'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı ile koruyucu aile hizmetine yeni bir vizyon kazandıracağız'

Bakan Göktaş, koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi adına önemli adımlar attıklarına dikkati çekerek, 'Koruyucu ailelerimizin sosyal haklarını güçlendirdik. Koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına ilk defa izin hakkı tanıdık. Bunun yanı sıra sosyal güvence alanında önemli iyileştirmeler yaptık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Geçici Koruyucu Aile Modeli ile, acil koruma ihtiyacı bulunan çocuklarımızı kurum bakımına almadan önce doğrudan aile sıcaklığıyla buluşturuyoruz. Böylece 30 pilot ilimizde 283 çocuğumuzu 262 ailemizin sevgi dolu yuvalarına emanet ettik. Sadece bu yıl 81 ilimizde düzenlediğimiz 2 bin 249 etkinlik ile koruyucu aile hizmetimizi toplumun her kesimine ulaştırdık. Gerçekleştirdiğimiz Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı ile, yıllardır büyük bir emekle ve sabırla büyüttüğümüz koruyucu aile hizmetine yeni bir vizyon kazandıracağız' açıklamasında bulundu.

'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda daha fazla çocuğumuzun hayatına dokunan hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz'

Göktaş, bugün açıklanan sonuç bildirgesinin, aileler için desteği, kurumlar için ortak sorumluluğu daha belirgin hale getiren önemli bir adım olduğunu belirterek 'Sahadaki birikimi, çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve ailelerimizin tecrübelerini birlikte değerlendirerek, koruyucu aile hizmetimizin etki alanını daha da güçlendireceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda daha fazla çocuğumuzun hayatına dokunan hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocuklarımızın sözünü değer bilen, neşesini çoğaltan, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir Türkiye inşa edeceğiz' şeklinde konuştu.

Kapanış konuşmalarının ardından Emine Erdoğan, projeye verdikleri destekten dolayı bazı vali eşleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerine ödüllerini takdim etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yanı sıra koruyucu aileler, koruma altındaki çocuklar, milletvekilleri, vali eşleri, akademisyenler, uluslararası sivil toplum kuruluşları ile medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.