TCMB’nin bilanço verilerine göre, 21 Mart Cuma günü itibariyle yapılan döviz satışları net döviz pozisyonunda 12.5 milyar dolar azalmaya neden oldu. 19 Mart’ta gözaltının başladığı günden itibaren, 20 Mart’ta 3 milyar dolar, 21 Mart’ta ise 12.5 milyar dolarlık bir azalma yaşandı. Bu üç günde toplamda 26.7 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre Dolar/TL kuru, yıllardır süren sakin seyrinin ardından 19 Mart'ta yeni bir rekor kırarak 42 TL seviyesine yükseldi. TCMB'nin döviz müdahalesiyle, dolar kuru günü 38 civarında tamamladı ve bugün de bu seviyede yatay bir hareket izliyor.