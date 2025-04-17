TCMB’den yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği, ancak nisan ayında finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle temel mal enflasyonunda sınırlı bir artış beklenebileceği belirtildi. Hizmet enflasyonunun ise yatay bir seyir izlemesi öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca, ilk çeyrekte yurt içi talebin öngörülenden güçlü seyrettiği ve bu durumun enflasyonu düşürme etkisini sınırladığı ifade edildi. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin ise emtia fiyatları ve sermaye akımları üzerinden dezenflasyon süreci üzerinde etkili olabileceği vurgulandı.

Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğini yineleyerek, sıkı para politikasının; iç talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecini güçlendireceğini kaydetti. Maliye politikasıyla sağlanan uyumun da bu sürece önemli katkı sunacağı belirtildi.

Önümüzdeki dönemde para politikasının, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri dikkate alınarak şekillendirileceği, gerektiği durumda ilave sıkılaştırma adımlarının da atılacağı vurgulandı. Finansal piyasalardaki gelişmelere karşılık, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla likidite koşullarının yakından izleneceği ve tüm para politikası araçlarının etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi.

Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşması için kararların veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacağını da kamuoyuyla paylaştı.