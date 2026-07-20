Buna göre, katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anketteki yüzde 29,14 seviyesinden yüzde 29,21'e yükseldi. Önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e çıkarken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e geriledi.

Döviz kuru beklentilerinde de yukarı yönlü revizyon yapıldı. Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 51,47 TL'den 51,55 TL'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 55,72 TL'den 56,69 TL'ye çıktı.

TCMB'nin her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, finansal ve reel sektörde faaliyet gösteren toplam 72 katılımcının görüşleri doğrultusunda hazırlanıyor. Temmuz ayı anketine 55 finansal sektör ve 17 reel sektör temsilcisi katkı sağladı.