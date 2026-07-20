Yılın ilk yarısında 8,5 milyar liralık uyuşmazlığa ilişkin 481 bin 613 başvuru alınırken, bunların 455 bin 500'ü sonuçlandırıldı. Başvuruların büyük bölümünün elektronik ortamdan yapılması ise dijital başvuru sisteminin yaygınlaştığını ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici ile satıcı veya hizmet sağlayıcı arasında yaşanan anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşmasını sağlayan Tüketici Hakem Heyetleri, bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığını yargıya intikal etmeden karara bağladı. Böylece hem tüketicilerin hak arama süreci hızlandı hem de yargının iş yükü önemli ölçüde hafifletildi.

Başvuruların dörtte üçü e-Devlet üzerinden yapıldı

2026'nın ilk altı ayında yapılan 481 bin 613 başvurunun yüzde 76,7'si, e-Devlet sistemi üzerinden hizmet veren Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirildi. Veriler, tüketicilerin dijital başvuru yöntemlerini her geçen yıl daha fazla tercih ettiğini gösterdi.

En fazla başvuru İstanbul'dan geldi

Başvuru sayısında İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı. İlk altı aylık dönemde;

İstanbul'dan 126 bin 319 ,

, Ankara'dan 50 bin 353 ,

, İzmir'den 32 bin 507 ,

, Bursa'dan 17 bin 399 ,

, Antalya'dan ise 15 bin 893 başvuru yapıldı.

En az başvurunun geldiği il ise 305 başvuru ile Ardahan oldu.

İl bazında en yoğun dosya İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçe bazında ise Ankara Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına ulaştı.

En çok şikâyet ayıplı ürün ve hizmetlerden

Hakem heyetlerine ulaşan başvuruların büyük kısmını ayıplı mal ve ayıplı hizmet iddiaları oluşturdu. Başvuruların yaklaşık yüzde 35'i ayıplı mallar, yüzde 29'u ise ayıplı hizmetler nedeniyle yapıldı.

Ürün ve hizmet gruplarında ise en fazla şikâyet;

Ayakkabı, giyim ve tekstil ürünleri ( %18 ),

), Dayanıklı tüketim ve ev elektroniği ( %15,13 ),

), İletişim abonelikleri ( %6,26 ),

), Kredi kartı işlemleri ( %5,37 ),

), Sağlık hizmetleri (%3,92) alanlarında gerçekleşti.

E-ticaret alışverişlerinden kaynaklanan mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5,38 olarak kaydedildi.

Perakende sektörü ilk sırada

Sektörel dağılım incelendiğinde tüketicilerin en fazla şikâyette bulunduğu alan perakende ticaret sektörü oldu. Bu alanda 249 bin 240 başvuru yapılırken, toplam başvuruların yüzde 51,75'ini oluşturdu.

Perakende sektörünü;

Finansal hizmetler (49 bin 501 başvuru - %10,27),

(49 bin 501 başvuru - %10,27), Abonelik hizmetleri (43 bin 311 başvuru - %9)

izledi.

Bakanlıktan tüketicilere haklarını kullanma çağrısı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların hak arama süreçleri ve başvuru yöntemlerine ilişkin detaylı bilgilere Bakanlığın hazırladığı Tüketici Bilgi Rehberi üzerinden ulaşabileceklerini bildirdi.

2026'nın ilk yarısına ilişkin veriler, tüketici hakem heyetlerinin hem başvuru sayısı hem de çözüme ulaştırdığı dosya miktarı bakımından yoğun bir dönem geçirdiğini ortaya koyarken, elektronik başvuru sisteminin yaygınlaşması sayesinde hak arama süreçlerinin daha hızlı ve erişilebilir hale geldiğini gösterdi.