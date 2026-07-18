Yatırımcıların son dönemde güçlü yükseliş sergileyen yapay zeka ve çip sektöründeki hisselerde kâr realizasyonuna yönelmesi, Asya'dan ABD'ye kadar birçok borsada teknoloji endekslerini olumsuz etkiledi. Sektörün öncü şirketlerinden Tayvan merkezli TSMC'nin ikinci çeyrekte kârını yüzde 77 artırmasına rağmen, bu güçlü finansal sonuçlar piyasalardaki satış baskısını tersine çevirmeye yetmedi.

Öte yandan ABD'den gelen makroekonomik veriler de yakından takip edildi. Haziran ayında perakende satışlar piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 0,2 artış gösterirken, akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin istasyon gelirlerini sınırladığı, buna karşın tüketicilerin diğer harcama kalemlerinde güçlü talebini sürdürdüğü belirtildi.

İş gücü piyasasında ise olumlu görünüm devam etti. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 208 bine gerileyerek ekonomistlerin 217 bin seviyesindeki beklentisinin altında gerçekleşti. Verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler büyük ölçüde korunurken, ABD Hazine tahvili getirilerinde sınırlı yükseliş görüldü ve dolar küresel para birimleri karşısında değer kazandı.

Jeopolitik cephede ise ABD-İran gerilimi piyasaların gündemindeki yerini korudu. İran'ın, Yemen'deki Husiler aracılığıyla küresel deniz ticareti açısından kritik öneme sahip Babülmendep Boğazı'nın kapatılabileceğine yönelik iddialara rağmen petrol piyasasında yükseliş görülmedi.

Günün sonunda ABD ham petrolü yüzde 0,8 değer kaybederek varil başına 78,95 dolar, Brent petrol ise yüzde 0,85 düşüşle 84,23 dolar seviyesinden işlem gününü tamamladı. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki gerilemede arz endişelerinden ziyade küresel talebe ilişkin beklentilerin ve yatırımcıların risk iştahındaki zayıflamanın etkili olduğunu değerlendiriyor.