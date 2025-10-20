Şoförlere temel sağlık kontrollerinin ve kişisel bakım hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulduğu proje, İstanbul, Düzce, Kapıkule Sınır Kapısı, Ankara, Gaziantep ve Mersin’de gerçekleştirilen 6 etkinlikle şimdiden 2.775 şoföre ulaştı.

Kamyon şoförlerine ücretsiz sağlık ve kişisel bakım hizmetleri sunmak amacıyla Mercedes-Benz Türk tarafından hayata geçirilen Sağlık Bakım Tırı Projesi, yaz döneminin ardından yeniden yollara çıktı. Proje, Eylül itibarıyla Gaziantep, Ankara ve Mersin’de düzenlenen etkinliklerle yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Bu yılın sonuna kadar Antalya, İzmir, İstanbul ve Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleşecek etkinliklerle devam edecek proje, şimdiye kadar 6 farklı lokasyonda toplam 2.775 şoföre ulaştı. Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye genelinde yürüttüğü ödüllü projesi, kamyon şoförlerinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına destek olmayı sürdürüyor. Proje kapsamında şoförlere iç hastalıkları uzmanı ve psikolog tarafından temel sağlık kontrolleri ücretsiz olarak sunulurken, fizyoterapist tarafından ise araç içinde yapılabilecek egzersizler uygulamalı olarak gösteriliyor. Bu sayede şoförlerin uzun yolculuklarda sağlıklı kalmaları ve kas-iskelet sistemlerini korumaları hedefleniyor.

23 Ödülle Taçlanan Proje

Sağlık Bakım Tırı, bugüne kadar Kristal Elma ve Felis gibi sektörün en prestijli organizasyonlarında toplam 23 ödül kazanarak sosyal sorumluluk alanındaki başarısını kanıtladı. Her yıl hizmet kapsamını genişleten Mercedes-Benz Türk, bu yıl projeye yeni bir boyut kazandırdı. Artık her lokasyonda gerçekleştirilen etkinliklerde şoförler için eğitici video içerikleri hazırlanıyor ve bu içerikler etkinliğe katılamayan şoförlerle de sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Bu yenilik sayesinde proje yalnızca yüz yüze etkinliklerle sınırlı kalmıyor, dijital platformlar üzerinden çok daha geniş bir şoför kitlesine ulaşıyor. Böylece Mercedes-Benz Türk, yalnızca kamyon ve otobüs üreticisi kimliğiyle değil, toplumsal faydaya öncülük eden bir marka olarak da öne çıkıyor.

Yıl Sonuna Kadar Dört Yeni Durak

2025 sezonunda şimdiye kadar 6 farklı şehirde etkinlik düzenleyen Sağlık Bakım Tırı, yıl sonuna kadar Antalya, İzmir, İstanbul ve Habur Sınır Kapısı duraklarında şoförlerle buluşacak. Şoförlerin sağlık ve refahını artırmayı amaçlayan proje, aynı zamanda onların sosyal yaşamlarına dokunarak sektör genelinde farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu etkinliklerde sadece sağlık kontrolleri değil, aynı zamanda motivasyon artırıcı etkinlikler, eğitim seminerleri ve sürücü güvenliğine yönelik bilgilendirmeler de yapılıyor. Proje, yıl sonu itibarıyla toplam erişim sayısını önemli ölçüde artırarak sektörün sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.