Mercedes-Benz Türk’ün 2022 yılında başlattığı ve uzun yol şoförlerine sağlık ve kişisel bakım hizmetleri sunan “Sağlık Bakım Tırı” projesi, dördüncü sezonuyla devam ediyor. Bu sezon yeni Actros L eşliğinde yollarda olacak proje, Türkiye genelinde 9 şehirde 10 farklı noktada düzenlenecek etkinliklerle binlerce şoföre ulaşmayı amaçlıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün topluma sürdürülebilir katkı sağlama vizyonunun somut örneklerinden biri olan Sağlık Bakım Tırı projesi, ilk üç sezonda yaklaşık 11 bin kamyon şoförüne ulaştı. Bu yıl Habur ve Kapıkule sınır kapılarına da uğrayarak toplamda 10 lokasyonda şoförlerle buluşacak projenin bu sezonda dikkat çeken bir diğer yeniliği ise Sağlık Bakım Tırı’nın Yeni Actros L ile yollarda olması. Katılımcılar yalnızca sağlık hizmeti almakla kalmayacak, Yeni Actros L 1851 ve 1853 modellerini de yakından tanıma ve inceleme fırsatı bulacaklar. Öte yandan Sağlık Bakım Tırı’nda gelenekselleşen hizmetler bu yıl da devam ediyor: Katılımcılar, bir iç hastalıkları uzmanı, bir fizyoterapist ve bir psikolog tarafından sağlanan temel sağlık hizmetlerinden yararlanırken, tırda yer alan berberler sayesinde kişisel bakım hizmetlerinden de faydalanabilecek.

‘SOSYAL SORUMLULUĞUN EN GÜZEL ÖRNEĞİ OLDU’

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncülüğünü üstleniyoruz. Ancak başarımızın arkasında sadece teknolojimiz ve araçlarımız değil, insanı merkezine alan bir anlayış yatıyor. Bu doğrultuda 2022 yılında başlattığımız Sağlık Bakım Tırı projesi, dördüncü sezonuna ulaşarak sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk örneği haline geldi. Geride bıraktığımız üç sezonda yaklaşık 11 bin kamyon şoförüne sağlık ve bakım hizmeti sunduk. Bu yıl ise Habur ve Kapkıkule sınır kapıları da dahil olmak üzere 10 farklı etkinlik planladık. Ayrıca bu yıl Sağlık Bakım Tırımızı Yeni Actros L çekiyor; şoförlerimizin Yeni Actros L 1851 ve 1853 araçlarımızı yakından inceleme fırsatı bulacak olmalarından dolayı da çok mutluyuz.” dedi.

‘TOPLAMDA 22 ÖDÜLE ULAŞTIK’

Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Serra Yeşilyurt ise şunları ifade etti: “Bugün burada dördüncü sezonuna başlayan Sağlık Bakım Tırı projemiz, Mercedes-Benz Türk’ün değer üretme anlayışının bir yansımasıdır. Kamyon şoförlerimiz bizim için yalnızca birer müşteri değil; bu ülkenin yükünü taşıyan emektarlarıdır. Onlara araçlarımızla üst düzey konfor ve güvenlik sunmanın yanında, onların sağlıklarına da katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu amaçla yola çıktığımız ve bu zamana kadar toplamda 22 ödül kazanmış projemiz, üç sezonu geride bıraktı. Bizim en büyük motivasyon kaynağımız, sahadan gelen içten ve samimi teşekkürlerdir. Bu proje, bizim için sadece bir kurumsal sorumluluk değil; aynı zamanda şoförlerimize olan vefamızın da bir ifadesidir.” dedi.