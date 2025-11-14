. Kasım ayı sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında, Mercedes-Benz Actros ve Arocs çekiciler için yüzde 0 faiz, 36 aya varan vade ve 100.000 Euro tutarında kredi imkânı sağlanıyor.

Yüksek performansı, dayanıklılığı ve konforuyla öne çıkan Mercedes-Benz Actros, Arocs çekiciler ve Atego modelleri, Kasım ayına özel finansman koşullarıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kampanya kapsamında, yılın sonuna yaklaşırken yatırımlarını yenilemek isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Actros ve Arocs çekicilerde yüzde 0 faiz, 36 aya varan vade ve 100.000 Euro kredi imkanı sunuluyor.

Farklı Segmentlerde Düşük Faizli Kredi Fırsatları

Kasım ayı boyunca devam edecek “Actros L ile Fırsat Bu Yönde” kampanyası kapsamında 3.5 milyon TL kredi kullanımlarında 24 ay vadede yüzde 1,15 faiz oranı uygulanıyor. “İşe Avantajlı Bir Başlangıç” kampanyasıyla Mercedes-Benz Atego modelinde 2.5 milyon TL kredi kullanımlarında 24 ay vadede yüzde 2,17 faiz oranı sunuluyor. Katı atık segmentindeki araçlar için ise 2.5 milyon TL kredi tutarına, 24 ay vadede yüzde 2,57 faiz oranı imkânı sağlanıyor.

Mercedes-Benz Türk, bu avantajlı koşullarla taşımacılık sektöründe yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat yaratıyor. Ayrıca, Mercedes-Benz Türk'ün yaygın servis ağı, hızlı yedek parça erişim ve teknik desteği, araçların ömür boyu yüksek performansını korumasını destekliyor.

Kampanya detaylarına dair daha detaylı bilgilere, Mercedes-Benz Türk bayileri ve Mercedes-Benz Türk resmi web sitesi aracılığıyla ulaşılabilir.