eleme turunda tur atlayan takımlar, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. İşte tüm maçların programı:
2 Aralık Salı
13.00 Muşspor – Konyaspor
15.30 Ankara Keçiörengücü – Kayserispor
18.00 Çaykur Rizespor – Pendikspor
20.30 Sakaryaspor – Gençlerbirliği
3 Aralık Çarşamba
13.00 Esenler Erokspor – Fatih Karagümrük
13.30 Eyüpspor – Çankaya SK
13.30 Sivasspor – Aliağa FK
13.30 İstanbulspor – Sarıyer
13.30 Kahramanmaraşspor – Erzurumspor FK
15.30 Karacabey Belediyespor – Kocaelispor
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı – Göztepe
20.30 Trabzonspor – Vanspor
4 Aralık Perşembe
13.00 Yalova FK 77 – Gaziantep FK
13.30 Boluspor – Kahta 02 Spor
13.30 Fethiyespor – Bandırmaspor
13.30 Muğlaspor – Bodrum FK
15.30 Iğdır FK – Orduspor
18.00 Silifke Belediyespor – Antalyaspor
20.30 Çorum FK – Corendon Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları tek maç üzerinden oynanacak ve galip gelen takımlar, grup aşamasına yükselerek kupadaki yolculuklarına devam edecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için takımlarını desteklemeye hazırlanıyor.