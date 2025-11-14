eleme turunda tur atlayan takımlar, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. İşte tüm maçların programı:

2 Aralık Salı

13.00 Muşspor – Konyaspor

15.30 Ankara Keçiörengücü – Kayserispor

18.00 Çaykur Rizespor – Pendikspor

20.30 Sakaryaspor – Gençlerbirliği

3 Aralık Çarşamba

13.00 Esenler Erokspor – Fatih Karagümrük

13.30 Eyüpspor – Çankaya SK

13.30 Sivasspor – Aliağa FK

13.30 İstanbulspor – Sarıyer

13.30 Kahramanmaraşspor – Erzurumspor FK

15.30 Karacabey Belediyespor – Kocaelispor Muazzez Abacı’nın Serveti ve Mirasçısı Ortaya Çıktı! İçeriği Görüntüle

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı – Göztepe

20.30 Trabzonspor – Vanspor

4 Aralık Perşembe

13.00 Yalova FK 77 – Gaziantep FK

13.30 Boluspor – Kahta 02 Spor

13.30 Fethiyespor – Bandırmaspor

13.30 Muğlaspor – Bodrum FK

15.30 Iğdır FK – Orduspor

18.00 Silifke Belediyespor – Antalyaspor

20.30 Çorum FK – Corendon Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları tek maç üzerinden oynanacak ve galip gelen takımlar, grup aşamasına yükselerek kupadaki yolculuklarına devam edecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için takımlarını desteklemeye hazırlanıyor.