Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) 51. Genel Kurulu kapsamında açıklanan Teknoloji Başarı Ödülleri’nde bir kez daha zirvede yer alan Mercedes-Benz Türk, yalnızca yıllık performansıyla değil, sürdürülebilir inovasyon yaklaşımıyla da öne çıkıyor. Son 10 yılda 884 patent başvurusu ve 425 patent tesciline ulaşan Mercedes-Benz Türk, AR-GE yatırımlarını istikrarlı biçimde somut çıktılara dönüştürerek mühendislik gücünü küresel ölçekte değer yaratan bir yapıya taşıyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Dört yıl üst üste otomotiv sektöründe en fazla patent tescili alan şirket olmak, bizim için yalnızca bir başarı göstergesi değil, aynı zamanda doğru yolda olduğumuzun güçlü bir teyidi. AR-GE’ye yaptığımız yatırımların, sahada karşılık bulan, ölçülebilir ve sürdürülebilir çıktılara dönüşmesi bizim için büyük önem taşıyor. Son yıllarda patent performansımızda yakaladığımız başarı, mühendislik gücümüzün doğal bir sonucu. Global ağda yetkinlik merkezi olarak konumlanan İstanbul ve Aksaray AR-GE merkezlerimiz 550’yi aşkın çalışanı ile Daimler Truck’ın global yapılanmasında önemli sorumluluklar üstlenirken, Türkiye’den dünyaya mühendislik hizmeti ihraç etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.