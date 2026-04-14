Assembly Buildings Kurucu Ortağı Yiğit Şatıroğlu, Barcelona’da düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük gayrimenkul finans buluşmalarından biri olarak kabul edilen The District Show’a davet edildi. “Service is space: How operators create office value” başlıklı oturumda konuşan Şatıroğlu, ofis binalarının artık yalnızca kiralanan alanlar olarak değil; üyelikli kulüp gibi yönetilen, servis altyapısı güçlü ve aktif biçimde işletilen yapılar haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Brave Corp CEO’su Caleb Parker’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, World Trade Center Barcelona’dan Carles Anglada, Newmark’tan Morgan Pierstorff, COWORD / Sutega’dan Gregorio Olmeda ve Merlin Properties Socimi’den Fernando Ramírez de konuşmacılar arasındaydı.

“Gayrimenkulde dönüşümün kaçınılmaz”

Gayrimenkul tarafında dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yiğit Şatıroğlu, ofis binalarının sabit kira modeline dayalı pasif varlıklar olmaktan çıkıp; farklı kiracı ve üye karmasına sahip, esnek ve karma kontrat seçenekleri sunabilen yapılara evrilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca lojistik, rekreasyon, eğitim, sağlık ve konaklama gibi yan ve destek fonksiyonların entegre edilmesinin, birçok binanın yeniden işlevlendirilerek çok amaçlı yapılara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

Esnek ölçeklenebilir alanlar

Bu dönüşümün yalnızca bina performansını değil, kullanıcıyı da doğrudan etkilediğini ifade eden Şatıroğlu, “Şirketler ve girişimler için esnek ölçeklenebilir alanlar, operasyon yükünü azaltan hazır servis altyapısı ve farklı sektörlerden aktörlerle temas imkânı sunan bir komşuluk yapısı, stratejik avantaj sağlıyor. İş insanları ve çalışanlar açısından ise ofisin yalnızca çalışma alanı değil; etkileşim, öğrenme, üretim ve sosyal bağ kurma zemini haline gelmesi gerekiyor” dedi.

Etkinlikte Avrupa merkezli yatırımcılar, geliştiriciler ve varlık yöneticileri yer aldı.