Ozan Güven’e Verilen Cezanın Detayları

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik olarak uyguladığı şiddet nedeniyle “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası almasına karar verilmişti. Mahkeme, diğer suçlamalardan ise Güven’in beraatine hükmetmişti.

Dosyanın itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne gönderilmesinin ardından, mahkeme verilen cezayı usul ve esasa uygun bularak onadı. Böylece, Güven’in cezası kesinleşmiş oldu.

Açık Cezaevi Cezası Uygulanacak

Mahkeme kararı sonrası, Ozan Güven cezasının denetimli serbestlik kapsamında olmayan 45 günlük kısmını açık cezaevinde geçirecek. Kararın tebliğiyle birlikte, Güven’in cezasını çekmeye başlaması bekleniyor.

İddialar ve Dava Süreci

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuştu. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Güven’in “cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hakaret” suçlarından beraatine, Deniz Bulutsuz’un ise “basit yaralama” suçundan beraatine karar vermişti. Ancak “silahla kasten yaralama” suçundan verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanarak kesinleşti.