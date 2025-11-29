Uzun saatler boyunca direksiyon başında görev yapan otobüs kaptanları, kamyon ve çekici şoförleri için hem sosyal hem de mesleki deneyimlerin bir arada sunulduğu etkinlikler düzenlendi. BiMola Reşadiye tesislerinde gerçekleştirilen sezonun dokuzuncu Sağlık Bakım Tırı buluşmasında kamyon şoförlerinin sağlığı ve motivasyonu merkeze alınırken; Büyük İstanbul Otogarı’ndaki geleneksel buluşmada ise otobüs kaptanları 2026 model yılı otobüsler ile tanıştı, bilgilendirme oturumlarına katıldı ve keyifli aktivitelerle Dünya Şoförler Günü’nü kutladı.

Mercedes-Benz Türk, yolcu ve yük taşımacılığında kesintisiz hizmet sunan şoförlerin ve kaptanların Dünya Şoförler Günü’nü kutladı. Kamyon ve çekici şoförleri için BiMola Reşadiye’de düzenlenen sezonun dokuzuncu Sağlık Bakım Tırı buluşması ile otobüs kaptanlarının ağırlandığı Büyük İstanbul Otogarı etkinliği, markanın şoförlere sunduğu desteğin somut birer yansıması oldu.

Uzun Yolun Kahramanlarına Destek: Sağlık Bakım Tırı Reşadiye'de Şoförlerle Buluştu

Mercedes-Benz Türk, BiMola Reşadiye tesislerinde gerçekleştirdiği etkinlikte kamyon ve çekici şoförleriyle bir araya geldi. Dördüncü sezonunu sürdüren ve bugüne kadar Türkiye’nin yedi bölgesinde gerçekleştirilen etkinliklerle toplam 15 bin şoföre ulaşan Sağlık Bakım Tırı’nın bu sezonki dokuzuncu durağı olan etkinlikte, şoförlere sağlık kontrolleri ile kişisel bakım hizmetleri sunuldu.

Dünya Şoförler Günü’ne özel hazırlanan programda ise çeşitli aktivitelerle şoförlerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı. Mercedes-Benz Türk’ün uzun yol şoförlerine yönelik programı, yıl boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde binlerce şoföre ulaşarak markanın sektöre olan desteğini güçlendirmeye devam ediyor.

Otobüs Kaptanlarıyla Geleneksel Buluşma: Büyük İstanbul Otogarı’nda Kutlama

Mercedes-Benz Türk, Büyük İstanbul Otogarı’nda otobüs kaptanlarıyla bir araya gelerek Dünya Şoförler Günü’nü kutladı. “Yolların Gerçek Kahramanlarına Saygıyla” mottosuyla düzenlenen etkinlikte kaptanlar için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi, sürüş güvenliği ve ürün özelliklerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik kapsamında 2026 model Travego ve Tourismo araçları otogarda sergilenerek katılımcıların 2026 yılı yeniliklerini yakından incelemesine olanak tanındı.

Etkinliğe gelen otobüs kaptanları, Mercedes-Benz Türk Otobüs Ürün Yönetimi, Satış Sonrası Hizmetler ve BusStore ekiplerinin kurduğu bilgilendirme alanlarını ziyaret ederek markanın sunduğu hizmet ve çözümler hakkında detaylı bilgi aldı.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Dünya Şoförler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere ilişkin değerlendirmesinde “Yolların gerçek kahramanı olan şoförlerimizin ve kaptanlarımızın emeği ağır ticari araç sektörünün sürdürülebilirliği açısından son derece kritik. Mercedes-Benz Türk olarak hem kamyon hem otobüs tarafında onların beklenti ve ihtiyaçlarını dinlemek, günlük çalışma koşullarını iyileştirecek proje ve hizmetler sunmak, her yıl olduğu gibi bu özel günde onlarla bir araya gelmek bizim için büyük bir değer taşıyor. Hem kamyon hem otobüs tarafında şoförlerimize verdiğimiz desteği yıl boyunca farklı projelerle sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.