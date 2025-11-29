Hem zirve yarışını hem de gol krallığı takibini yakından ilgilendiren mücadelede gözler, iki takımın yıldız golcülerine çevrildi.
Ligin En Golcüsü Fenerbahçe
Sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda rakip kalelere 30 gol göndermeyi başararak ligin en golcü takımı konumuna ulaştı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücumdaki çeşitliliği ve geniş kadro kalitesiyle dikkat çekiyor.
Galatasaray Takipte
Okan Buruk’un ekibi ise 28 golle Süper Lig’in en skorer ikinci takımı olarak Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi. Sarı-kırmızılılar, özellikle Icardi’nin liderliğinde etkili bir hücum performansı sergiliyor.
Icardi ve En-Nesyri Sahneye Çıkıyor
Derbinin en çok merak edilen isimleri hiç şüphesiz takımlarının en golcü futbolcuları:
-
Mauro Icardi (Galatasaray) – 7 gol
-
Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) – 7 gol
İki yıldız, gol krallığı yarışında 9’ar golle zirvede bulunan Onuachu ve Shomurodov’un en yakın takipçileri.
Galatasaray’da Gol Dağılımı
-
Barış Alper Yılmaz – 4 gol
-
Victor Osimhen – 3 gol
-
Leroy Sane – 3 gol
Fenerbahçe’de Gol Dağılımı
-
Anderson Talisca – 6 gol
-
Marco Asensio – 6 gol
Bu tablo, derbinin yalnızca iki golcünün değil, geniş bir hücum gücünün kapışmasına sahne olacağını gösteriyor.
Savunmadan Gelen Ekstra Katkı
Her iki takımda da savunma oyuncularının gol istatistikleri dikkat çekiyor.
Galatasaray Savunma Golleri
-
Eren Elmalı – 3 gol
-
Davinson Sanchez – 1 gol
Fenerbahçe Savunma Golleri
-
Archie Brown – 2 gol
-
Milan Skriniar – 1 gol
-
Nelson Semedo – 1 gol
Defans hattından gelen bu katkılar, iki ekibin duran toplarda ne kadar tehdit oluşturduğunun bir göstergesi.
Kadıköy’de Kritik 90 Dakika
Hem liderlik yarışının seyri hem de gol krallığı rekabeti açısından büyük önem taşıyan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, futbolseverlere adeta bir gol şöleni vaat ediyor. Ligin en üretken iki takımının karşı karşıya geleceği mücadele, nefesleri kesecek bir atmosferde oynanacak.