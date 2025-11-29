Hem zirve yarışını hem de gol krallığı takibini yakından ilgilendiren mücadelede gözler, iki takımın yıldız golcülerine çevrildi.

Ligin En Golcüsü Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda rakip kalelere 30 gol göndermeyi başararak ligin en golcü takımı konumuna ulaştı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücumdaki çeşitliliği ve geniş kadro kalitesiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray Takipte

Okan Buruk’un ekibi ise 28 golle Süper Lig’in en skorer ikinci takımı olarak Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi. Sarı-kırmızılılar, özellikle Icardi’nin liderliğinde etkili bir hücum performansı sergiliyor.

Icardi ve En-Nesyri Sahneye Çıkıyor

Derbinin en çok merak edilen isimleri hiç şüphesiz takımlarının en golcü futbolcuları:

Mauro Icardi (Galatasaray) – 7 gol

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) – 7 gol

İki yıldız, gol krallığı yarışında 9’ar golle zirvede bulunan Onuachu ve Shomurodov’un en yakın takipçileri.

Galatasaray’da Gol Dağılımı

Barış Alper Yılmaz – 4 gol

Victor Osimhen – 3 gol

Leroy Sane – 3 gol

Fenerbahçe’de Gol Dağılımı

Anderson Talisca – 6 gol

Anderson Talisca – 6 gol

Marco Asensio – 6 gol

Bu tablo, derbinin yalnızca iki golcünün değil, geniş bir hücum gücünün kapışmasına sahne olacağını gösteriyor.

Savunmadan Gelen Ekstra Katkı

Her iki takımda da savunma oyuncularının gol istatistikleri dikkat çekiyor.

Galatasaray Savunma Golleri

Eren Elmalı – 3 gol

Davinson Sanchez – 1 gol

Fenerbahçe Savunma Golleri

Archie Brown – 2 gol

Milan Skriniar – 1 gol

Nelson Semedo – 1 gol

Defans hattından gelen bu katkılar, iki ekibin duran toplarda ne kadar tehdit oluşturduğunun bir göstergesi.

Kadıköy’de Kritik 90 Dakika

Hem liderlik yarışının seyri hem de gol krallığı rekabeti açısından büyük önem taşıyan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, futbolseverlere adeta bir gol şöleni vaat ediyor. Ligin en üretken iki takımının karşı karşıya geleceği mücadele, nefesleri kesecek bir atmosferde oynanacak.