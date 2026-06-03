3 Haziran 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışları pompa satış rakamlarına yansırken, sürücüler güncel akaryakıt tarifelerini yakından takip ediyor.

İstanbul'da Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

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  • Benzin: 63,45 TL
  • Motorin: 66,31 TL
  • LPG: 31,99 TL

Anadolu Yakası

  • Benzin: 63,31 TL
  • Motorin: 66,17 TL
  • LPG: 31,39 TL

Ankara'da Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 64,42 TL
  • Motorin: 67,44 TL
  • LPG: 31,97 TL

İzmir'de Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 64,70 TL
  • Motorin: 67,71 TL
  • LPG: 31,79 TL

Enerji piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki seyir nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de yeni değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Benzin ve motorin fiyatları, şehirler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.