3 Haziran 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışları pompa satış rakamlarına yansırken, sürücüler güncel akaryakıt tarifelerini yakından takip ediyor.
İstanbul'da Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
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- Benzin: 63,45 TL
- Motorin: 66,31 TL
- LPG: 31,99 TL
Anadolu Yakası
- Benzin: 63,31 TL
- Motorin: 66,17 TL
- LPG: 31,39 TL
Ankara'da Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 64,42 TL
- Motorin: 67,44 TL
- LPG: 31,97 TL
İzmir'de Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 64,70 TL
- Motorin: 67,71 TL
- LPG: 31,79 TL
Enerji piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki seyir nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de yeni değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Benzin ve motorin fiyatları, şehirler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.