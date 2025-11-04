Şirket, bayi ağına en son katılan Odabaşı Otomotiv’in Şanlıurfa’daki yeni yetkili servis yatırımını hizmete açtı. Şanlıurfa-Mardin yolu üzerinde stratejik bir konumda yer alan yeni tesis, hem kamyon hem de otobüs ürün gruplarına hizmet vererek markanın Türkiye’nin yedi bölgesine yayılan güçlü servis ağını doğu hattında daha da genişletiyor.

Mercedes-Benz Türk, ağır ticari araç müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmetleri, stratejik öneme sahip bölgelerde yaptığı yeni yatırımlarla genişleterek müşterilerine her zaman en yakın noktadan ulaşmayı sürdürüyor. Odabaşı Şanlıurfa yetkili servisi, bölgedeki ağır ticari araç trafiğinin yoğunlaştığı hat üzerinde konumlanarak müşterilere en yakın noktadan hızlı, güvenilir ve kesintisiz servis hizmeti sunmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, açılışta yaptığı açıklamada, “Ülkemizin yedi bölgesine yatırım yapıyoruz diyerek yola çıkmıştık, bugün Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, Şanlıurfa’daki ilk yetkili servis lokasyonumuzun açılışındayız. Müşterilerimize en yakın noktadan hizmet verme taahüdümüzü yerine getirmek amacıyla bu yatırım da bayi ağımızın en yeni üyesi Odabaşı Otomotiv tarafından hayata geçirildi. Bu yeniden yapılanma kararının başından beri, tüm bayi ağımızla birlikte müşterilerimize en hızlı hizmeti vereceğimiz noktaları hassasiyetle inceliyor, yatırım kararlarımızı hep birlikte titizlikle veriyoruz. Farklı bölgelerimize yaptığımız yatırımlar sadece fiziksel yatırımlar olarak nitelendirilmemeli, aynı zamanda bölgelerimiz için istihdam kaynağı sağladığımızın da altını çizmek isterim. Bugün, tüm bayi ağımızla birlikte 9.000’in üzerinde çalışana istihdam sağlıyor, yaptığımız yatırımlarla da sağladığımız istihdamı günden güne daha da artırıyoruz. Bayi ağımızın en yeni üyesi Odabaşı Otomotiv de bayi ağımıza Bursa Odabaşı ile 2023 yılı başında katıldı. Bugün de Şanlıurfa’da Odabaşı ile ilk yetkili servisimizi açıyoruz. Servisimiz ile yetkili servis ağımızı daha da güçlendiriyor özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ayak izimizi genişletiyoruz. Yeni servisimiz, 25.000 m² arsa üzerine kurulu 6.200 m² kullanım alanında aynı anda 10 araca servis hizmeti verebilecek kapasitede. Yeni yetkili servisimizin hizmete girmesi ile birlikte bu bölgede yer alan müşterilerimizin beklentilerini karşılamak üzere servis kapasitemizi artırmış oluyoruz. Odabaşı yetkili servisimiz toplam 14 kişilik uzman kadrosu ile hizmet verecek. Bu kadronun yarısı işinde uzman teknisyenlerden oluşuyor. Servisimizin hizmete başlaması ile hem bölge ekonomisine istihdam anlamında katkı sağlıyor hem de müşterilerimizin operasyonel sürekliliğini destekliyoruz. Ülkemizin yedi bölgesine 4 Milyar TL’ ye yakın bir yatırımla geniş bayi ağımızı daha da güçlü ve müşterilerimiz için kolay erişilir kılıyoruz. Bu vesileyle; bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen değerli iş ortağımız Odabaşı Otomotiv’e ve bugün burada bizimle olan siz değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni tesisimizin hem bölgemize hem sektörümüze hem de tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Odabaşı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Turan Odabaşı da, “Mercedes-Benz Türk ailesine katıldığımız ilk günden bu yana, markamızın kalite standartlarını, müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve güven anlayışını tüm çalışmalarımızla yansıtmaya özen gösteriyoruz. Odabaşı Grup olarak 15 yıldır kamyon üstü ekipman üretiyoruz ve yaptığımız çalışmalarla da Mercedes-Benz Türk yönetiminin de farkındalığını kazandık. Görüşmelerimiz neticesinde iş ortaklığımıza 2023 yılının başında Bursa Odabaşı bayimizin açılışı ile başladık. Mercedes-Benz Türk’ün iş ortağı olmayı “yıldızlara dokunmak” olarak tanımlıyorum. Mercedes-Benz Türk’ün en yeni bayi ve yetkili servisi olarak müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız ile kısa zamanda Bursa’da bir ivme yakaladık. Şimdi bu yeni yatırımla birlikte, ağır ticari araç kullanıcılarına daha yakın olmanın ve sektörümüze yeni bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Odabaşı Otomotiv olarak kısa sürede bayi ağının bir parçası haline geldik ve bu süreçte Mercedes-Benz Türk’ün güveni, yönlendirmesi ve güçlü desteği bizim için her zaman yol gösterici oldu. Bugün Odabaşı Otomotiv çatısı altında 60’a yakın çalışanımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şanlıurfa tesisimiz, hem kamyon hem de otobüs müşterilerine hizmet verebilecek kapasitede, teknik altyapısı güçlü, modern bir yatırım olarak planlandı. Tesisimizin Şanlıurfa–Mardin yolu üzerindeki stratejik konumu bu yatırım kararını almamızdaki en önemli sebeplerden biriydi. Tesisimiz ile hem müşterilerimizin operasyonel verimliliğine katkı sunmayı hem de markamıza duyulan güveni pekiştirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimize her zaman daha iyi hizmet vermek üzere hazırız. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Mercedes-Benz Türk yönetimine ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni servisimizin bölgemize, müşterilerimize ve sektörümüze uzun yıllar boyunca değer katmasını diliyorum” dedi.