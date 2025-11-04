Elektrikli araçlar hayatımıza hızla girerken, yanlış veya eksik kurulum yapılmış şarj altyapıları güvenlik riskleri ve verimsizlik yaratabiliyor. Bu noktada Mr Usta, kullanıcılarına belgeli, mevzuata uygun ve uzman ekiplerle güvenli bir kurulum deneyimi sağlıyor. Teknolojiyi hizmete dönüştüren iş modeliyle dikkat çeken Mr Usta; taşınmadan temizlik hizmetlerine, elektrik ve sıhhi tesisattan cep telefonu tamirine kadar pek çok alanda hayatın kolaylaştırıyor. Şimdi de elektrikli araç sahiplerine güvenli bir şarj altyapısı kurulum desteğini hizmetleri arasına ekleyen marka; elektrikli mobilite için güvenli bir altyapı desteği sunuyor.

Kurulum hizmeti; bireysel evlerden apartmanlara, sitelerden ticari işletmelere kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Tüm süreç, elektrik tesisatı ve şarj teknolojileri konusunda uzman, sertifikalı ustalar tarafından yürütülüyor. Ayrıca her kurulum, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, TS HD 60364 ve ilgili TSE/IEC standartlarına tam uyumlu şekilde gerçekleştiriliyor.

Güvenli, sürdürülebilir ve mevzuata uygun montaj hizmeti

Mr Usta’nın sunduğu bu yeni hizmet, kullanıcıların kendi temin ettikleri şarj ünitelerinin montajını profesyonel bir şekilde gerçekleştirmeyi kapsıyor. Kurulum ve altyapı desteği veren bu model; sektörde nadir görülen bir hizmet anlayışını temsil ediyor.

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, güvenli ve standartlara uygun şarj altyapısının araç sahipleri için en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, konuyla ilgili açıklamasında “Elektrikli araçlar sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip. Ancak bu dönüşümün sağlıklı ilerleyebilmesi için altyapı hizmetlerinin de aynı hızla gelişmesi gerekiyor. Biz Mr Usta olarak şarj ünitesi kurulumunu yalnızca bir montaj işi değil; güvenli, mevzuata uygun ve belgelenmiş bir kullanım deneyimi olarak ele alıyoruz.” dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmete başladı, hedef tüm Türkiye’ye yayılmak

Kurulum süreci, keşif aşamasından başlıyor ve test raporları ile dokümantasyonun müşteriye teslimiyle son buluyor. Topraklama, RCD işlevi, fonksiyon testleri gibi güvenlik kontrolleri ve ölçümler eksiksiz şekilde yapılıyor. Ayrıca Mr Usta, altyapı kaynaklı ihtiyaçlar için de kullanıcılarına kurulum sonrası destek sağlamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlayan hizmetin, yıl sonunda tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.