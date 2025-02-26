Şirketin, ağırlıklı olarak müşterilerinin ihtiyaçları ve geri bildirimleri kapsamında yaptığı değişikliklerle yeni Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerinde güvenlik seviyesi artırılırken sürücü için de yolculuğu kolaylaştırıcı eklemeler hayata geçirildi. Ayarlanabilir başlık özelliğine sahip yeni koltuklardan, 21 inçlik yolcu bilgilendirme ekranlarına, müşteriler için hazır hale getirilen kamera sisteminden sürücü dinlenme alanındaki değişikliklere kadar birçok yenilikçi düzenleme devreye alındı. Mercedes-Benz Türk, yeni araçlarında sunmaya başlayacağı Omniplus On Dijital Servis Entegrasyonu özelliği ile de kaptanlara, müşterilere ve yetkili servislere yeni bir dijital servis ve filo yönetim sistemi deneyimi sunuyor.

Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncü firması Mercedes-Benz Türk, sınıfının iddialı modellerinden oluşan ürün gamını yenilikçi teknolojilerle güncellemeye devam ediyor. Teknolojiden ve gelecekten ilham alarak, konforlu ve güvenli yolculukları odağına alan şirket, sektöre getirdiği yeniliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Benzersiz özellikleri öne çıkan Mercedes-Benz Travego ve Tourismo, yepyeni konfor donanımları ve yeni teknolojileriyle 2025’te çok daha iddialı olarak yollara çıkıyor. Ağırlıklı olarak otobüs kaptanları, seyahat şirketleri ve yolculardan alınan geri bildirimlerle geliştirilen toplam 25 farklı yenilik, Mercedes-Benz Travego ve Tourismo’nun yüksek konfor seviyesini daha da üst bir noktaya çıkarıyor. Şirket, müşterilerinin ihtiyaçları kapsamında yaptığı değişikliklerin yanı sıra yasal zorunluluklar, yeni nesil teknolojiyi takip etme ve sektörde öncü olma hedefine yönelik de geliştirme ve değişiklikleri hayata geçiriyor.

İlhamı gelecekten, yeniliği gelenekten Mercedes-Benz Travego’lar yollarda

Yeni Mercedes-Benz Travego’da artık yolcular Ambrassador koltuklarda seyahat edecek. Yeni koltuklar, 2025 model Mercedes-Benz Travego 15 ve Travego 16 2+1 modellerinde standart olarak sunuluyor. Ayarlanabilir başlık özelliği bulunan yeni Ambrassador koltuklar, şık tasarımlarıyla olduğu kadar konfor seviyesini üst düzeye çıkaran tasarımıyla yolculuklar çok daha keyifli hale getiriyor. Araçta sunulan yeni donanımlar arasında yer alan Yeni Multimedya Sistemi de dikkat çekiyor. Travego’da yolcu bilgilendirme için kullanılan 19 inçlik ekran, 21 inç olarak kullanılmaya başlandı. Bu yeni multimedya sistemi, önceki versiyonlarda sunulan tuşlu tasarımın yerini alarak dokunmatik kullanıma sahip daha modern, teknolojik ve gelişmiş halde kullanım konforunu artırıyor. Mercedes-Benz Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojik yenilikler arasında kokpitte sürücü için sunulan cep telefonları için kablosuz şarj alanı da dikkat çekiyor. Ayrıca Mercedes-Benz Tourismo araçlardaki kaptan dinlenme tesislerine ayakkabı dolabı eklenerek, kaptanların konforu artırıldı.

Mercedes-Benz Travego ve Tourismo’larda dört dörtlük rahatlık

Yeni konfor donanımları arasına, Travego 16 2+1 ve Tourismo 16 2+1 araçlardaki arka dörtlü koltuk arasında kol dayama da eklendi. Tüm koltuklar arasına eklenen kol dayama konfor seviyesini artırırken, 2025 model Travego araçlarda artık ilk sıra koltukta da tablet ve telefon tutucusu kullanılmaya başlandı. Yeni LED çevre aydınlatmaları, yolcuların karanlıkta da bagajlarına ulaşımı kolaylaştırırken diğer taraftan da güvenliği artırıcı bir görev üstleniyor. Emniyet kemer uyarı ikonu eklemesi ile üç noktalı emniyet kemerinin kullanımına tekrar dikkat çekiliyor. Öte yandan yine sahadan gelen taleple Travego 16 2+1 otobüslerde servis seti bölgesinin ambiyans aydınlatması artık beyaz yerine amber renkle sunuluyor. Böylelikle araç içinde daha sıcak bir ambiyans yaratılarak yolcuların konforu artırıldı.

Mercedes-Benz Travego ve Tourismo’da Mirrorcam dönemi

Nisan ayında devreye alınacak Mirrorcam özelliği Travego ve Tourismo otobüslerde opsiyonel olarak sunulmaya başlandı. Mirrorcam, otobüslerde görüş açısını artırırken aynı zamanda yüzde 1,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Tüm Travego ve Tourismo modellerinde yapılan önemli değişikliklerden biri de yeni kamera sistem altyapısı. Böylece Mercedes-Benz Türk, 2024 başı itibarıyla Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’nce tüm yolcu taşıyan araçlara getirilen kayıt edebilir özellikte kamera sistemi zorunluluğu için son kullanıcıya önemli bir destek sağlamış oldu. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk kameraların tesisatını ve kameraların otobüsteki pozisyonlarını tanımladı. Bu sayede araç sahipleri sadece kamera montajı ve sistemini devreye alma işlemlerini yürütecek. Bu özelliğin getirilmesi ile de Mercedes-Benz Türk sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Otobüsle ilgili tüm raporlar tek sistemle elinizin altında!

Mercedes-Benz Türk, yeni donanımlarla geliştirdiği 2025 model Travego ve Tourismo modellerinde Omniplus On Dijital Servis Entegrasyonu özelliğini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Uzaktan erişimle otobüsün teknik durumunu gerçek zamanlı olarak izleyen sistem, Telematik hizmeti vererek müşteriye ilgili sürücü ve araç verilerini sunarken yakıt tüketimi ve sürüş analiz raporlarının ortaya çıkmasını da sağlıyor. Otobüs kaptanlarına günlük çalışmalarında destek sağlayacak Omniplus On Dijital Servis Entegrasyonu; hasar raporu, kalkış ve duruş raporu oluşturma ve aracın ilgili verilerine erişebilme yeteneğine sahip. Sistem sayesinde lastik basıncından depodaki yakıt seviyesine, aydınlatma kullanımından yardımcı ısıtma uzaktan kontrolüne kadar pek çok fonksiyona ulaşmak mümkün. Mercedes-Benz Türk, dijital servis sistemi ve filo yönetim sistemi ile müşterilerinin ve kaptanların yanında olmaya devam edecek.