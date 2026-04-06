Bu güçlü yapıdan beslenerek bir adım daha ileriye taşınan ve 2024 yılında hayata geçirilen, kısa sürede hem katılımcılardan hem de sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gören She’s Mentoring Programı, 2026 döneminde de ilgi görmeye devam ediyor. Programın başvuru süreci 13 Mart itibarıyla tamamlandı. Başvurular, uluslararası standartlarda değerlendirme süreçleri kapsamında Fox HR tarafından gerçekleştirilen yetkinlik testleri ve jüri değerlendirmeleri ile çok aşamalı bir eleme sürecinden geçirildi.

2026 döneminde başvurular; “Sürdürülebilirlik”, “Yaratıcı Endüstriler” ve “Teknoloji & İnovasyon” olmak üzere üç ana kategori altında toplandı. Bu yıl en yoğun ilgi %40,4 ile “Teknoloji & İnovasyon” kategorisine gösterildi. Program, Türkiye genelinde geniş bir erişim sağlamaya devam ederken; 40 farklı şehirden ve yurt dışından başvurular alındı. Bu çeşitlilik, programın farklı disiplinlerden ve bakış açılarından genç profesyonelleri bir araya getirme hedefini güçlendiriyor.

She’s Mentoring programına başvuran adayların büyük çoğunluğu 26–35 yaş aralığında yer alırken, ortalama iş deneyimi 5-7 yıl olarak öne çıkıyor. Başvurular, 133 farklı üniversite ve 122 farklı bölümden mezun adaylardan oluşarak programın kapsayıcı yapısını ortaya koyuyor. Programın en çok sosyal medya kanalları aracılığıyla duyulmuş olması (%46,7), dijital iletişimin genç profesyonellere ulaşmadaki etkisini bir kez daha gösteriyor.

2026 Dönemine Dair Detaylar

She’s Mercedes çatısı altında yürütülen program, bu yıl da “Sürdürülebilirlik”, “Teknoloji & İnovasyon” ve “Yaratıcı Endüstriler” olmak üzere üç kategori altında, ilham alanlarına göre belirlenmiş öncü kadın liderleri genç yeteneklerle bir araya getiriyor. Program, bilgi ve deneyim paylaşımını merkeze alan mentorluk modeliyle katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmeyi, profesyonel ilişkilerini genişletmeyi ve kariyer hedeflerini somut projelere dönüştürmelerini amaçlıyor.

2026 dönemi boyunca mentiler; She’s Dreaming platformu kapsamında profesyonel ağ kurma, öz motivasyon, strateji geliştirme, kişisel farkındalıklarını artırma ve yeni nesil liderlik yetkinliklerini güçlendirme konularında kapsamlı bir gelişim sürecine dahil olacak. Değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan mentiler, kendi kategorileri kapsamındaki mentorlarıyla eşleştirilerek birebir çalışma fırsatı elde edecek. Yedi ay sürecek bu yolculukta mentorlar, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaşarak mentilerin projelerini geliştirmelerine ve iş dünyasında daha güçlü adımlar atmalarına destek olacak.

Menti olarak seçilmeyen ancak jüri değerlendirmesi öncesinde son aşamaya kalan adaylar ise ilgili kategori liderleriyle gerçekleştirilecek online eğitimlere ve She’s Dreaming platformu kapsamındaki dijital gelişim programlarına katılma imkânı bulacak. Program sonunda jüri tarafından üç farklı kategoride birinci olarak seçilen mentiler, kişi başı 600.000 TL olmak üzere toplamda 1,8 milyon TL değerindeki ödülün sahibi olacak. Bu ödül, kazanan mentilerin projelerini hayata geçirmeleri ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için önemli bir kaynak oluşturacak.