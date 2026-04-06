USDCAD paritesi, Pazartesi günü Avrupa seansında 1,3920 seviyelerinde işlem görürken, yatırımcılar hem jeopolitik gelişmeleri hem de Kanada Doları’nın (CAD) emtia bağlantılı performansını yakından takip ediyor.

Reuters kaynaklı haberlere göre ABD ve İran, çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı bir ateşkes planı üzerinde görüşmeler yürütüyor. İlk adım kısa süreli bir ateşkesi, ikinci adım ise daha geniş kapsamlı bir anlaşmayı içeriyor. Ancak Tahran, geçici ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı reddetti.

Ateşkes görüşmelerine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve özel elçi Steve Witkoff’un yanı sıra Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asim Munir’in de arabuluculuk yaptığı bildirildi. Bloomberg’in Axios’a dayandırdığı habere göre taraflar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a yönelik sert yaptırım tehditlerinin ardından potansiyel 45 günlük bir ateşkesi masaya yatırıyor.

İran’ın Basra Körfezi’nden geçiş yapan tankerlere ücret uygulama planları, enerji şokuna ilişkin endişeleri artırsa da Kanada Merkez Bankası’nın (BoC) faizleri uzun süre kısıtlayıcı tutma ihtimalini hafifletti. Bu durum, Kanada Doları’nın değer kazanmasını destekliyor.

Kanada Dolarını Etkileyen Faktörler

Faiz Oranları: BoC’nin belirlediği faiz seviyeleri CAD üzerinde doğrudan etkili. Yüksek faiz oranları, yatırımcılar için cazip olduğu için CAD’i güçlendiriyor.

Petrol Fiyatları: Kanada'nın en büyük ihracatı olan petrol, para birimi üzerinde kritik bir rol oynuyor. Petrol fiyatları yükseldikçe CAD değer kazanıyor.

Enflasyon ve Ekonomi: Yüksek enflasyon, BoC'yi faiz artırmaya yönlendirerek CAD için pozitif bir etki yaratabiliyor. Ekonomik veriler güçlü ise para birimi yükseliyor, zayıf veriler ise düşürüyor.

Piyasalar şu anda ABD Doları’ndaki baskıyı ve Kanada Doları’nın petrol desteğini dengelemeye çalışıyor. USDCAD paritesindeki hareketler, hem jeopolitik riskler hem de emtia piyasalarındaki gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor.