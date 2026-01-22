Her lodos sonrası oluşan ters akıntılar nedeniyle biriken kumlar, balıkçı teknelerinin denize açılmasını engellerken, çok sayıda tekne de zarar görüyor.

Menekşe Plajı mevkiinde göl ile denizin kesiştiği alandan denize açılmaya çalışan balıkçılar, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını belirterek kalıcı çözüm talep ediyor. Lodosun ardından oluşan kum yığınları nedeniyle teknelerin çıkış noktası tamamen kapanırken, tekneler kumlara oturuyor ve ilerleyemez hale geliyor.

Balıkçılar, sorunu defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bildirdiklerini ancak yapılan çalışmaların yalnızca günü kurtardığını, kalıcı bir çözüm üretilmediğini ifade etti.

Bölgede teknesi bulunan balıkçılardan Coşkun Tatlıcı, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Bizim sorunumuz hava şartları ve belediye ile ilgili. Lodos olunca kanalın içi kum doluyor. Su çekilince teknelerimiz büyük tehlike yaşıyor, giriş çıkış yapamıyoruz. Kanalın ağzına mendirek ya da dalgakıran yapılması gerekiyor. 3 yıldır çözüm bekliyoruz. Gelip günübirlik temizlik yapıyorlar, o da sadece o günü kurtarıyor.”

Bir diğer balıkçı Mustafa Gökırmak ise sorunun her yıl tekrarlandığını belirterek,

“Bu sıkıntıyı her sene yaşıyoruz. Kanalın ağzı lodosla birlikte kumla doluyor. Gölden gelen akıntı da eklenince teknelerimiz sürekli zarar görüyor. Büyükşehir Belediyesi’ni aradık, başvurular yaptık ama gelen giden yok” dedi.

Balıkçılar, geçici temizlik çalışmaları yerine kalıcı mühendislik önlemleri alınmasını ve bölgedeki tekne geçişinin güvenli hale getirilmesini istiyor.