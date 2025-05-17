Memur ve Emekli Zamları Nasıl Hesaplanıyor?

Memur ve emekli maaşlarındaki artış, enflasyon oranlarına bağlı olarak belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam alırken, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5’lik sabit zam oranına ek olarak enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor.

4 Aylık Enflasyon Zam Oranını Şimdiden Garantiledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ocak, şubat, mart ve nisanda toplam enflasyon yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz zammını yüzde 13,36 olarak garanti altına almış durumda. Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmedeki yüzde 5’lik zam oranı ile birlikte enflasyon farkından kaynaklanan zam oranı şimdiden yüzde 6,95’i buldu.

Mayıs ve Haziran Enflasyonu Zam Oranını Artıracak

TCMB’nin anketine göre, mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2,36, haziran ayının ise yüzde 1,77 olması bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse yılın ilk 6 aylık toplam enflasyonu yüzde 18,09 seviyesine çıkacak. Buna göre temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 18,09 oranında zamlanacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmedeki sabit zamla birlikte yüzde 16,98 oranında zam alacak.