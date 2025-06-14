Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Memur-Sen’in hazırladığı "Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu" tanıtıldı. Programda engelli bireylerin yaşadığı yapısal sorunlara ve çözüm önerilerine geniş yer verildi.

"Engelliler artık kamuda görünür ve değerli"

Yalçın, 2000’li yıllardan itibaren engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak önemli sosyal politikaların hayata geçirildiğini ifade ederek, “Sağlıktan eğitime, toplumsal yaşama katılımdan istihdama kadar birçok alanda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyeti, toplumun genelinde de algı değişimini tetikledi. Artık engelli bireyler kamuda daha fazla istihdam ediliyor, daha görünür hale geliyor” dedi.

"Engelsiz bir toplum hedefimiz"

Memur-Sen Engelliler Komisyonu’nun çalışmalarına dikkat çeken Yalçın, “Amacımız, engelsiz bir çalışma hayatı ve engelsiz bir toplum inşa etmek. Engellilerin ötekileştirilmediği, her bireyin ‘beriki’ sayıldığı barışçıl bir toplumsal yapıyı savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İşgücü katılımı artırılmalı, görünmeyen bariyerler kaldırılmalı

Yalçın, Türkiye’de çalışabilir durumda olan engelli bireylerin işgücüne katılım oranının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, şu önerileri sıraladı:

Yüzde 70’in üzerindeki engelli işsizliğiyle etkin mücadele edilmeli.

Kamuda mevcut mevzuata göre yüzde 3’lük engelli istihdam kotası tam anlamıyla uygulanmalı, bu sayede 70 bin civarındaki engelli memur sayısı artırılmalı.

Eğitimde fırsat eşitliği okul öncesinden başlamalı ve tüm hizmet içi eğitimler engelliler açısından erişilebilir hale getirilmelidir.

Engelli bireylerin kamu kurumlarında yalnızca yardımcı hizmetler veya büro hizmetleriyle sınırlandırılmaması, mesleki yetkinliklerine uygun tüm sınıflarda istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.

Kamu binaları yüzde 100 erişilebilir hale getirilmelidir.

Mobbing, ayrımcılık ve şiddete karşı daha güçlü hukuki ve kurumsal mekanizmalar oluşturulmalıdır.

“Gelir vergisi sabitlenmeli, engelliler muaf tutulmalı”

Yalçın, kamu görevlilerine yönelik sundukları gelir vergisi sabitleme teklifinin özellikle engelli çalışanlar için genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Engelli kamu görevlileri için gelir vergisinden muafiyet tamamen sağlanmalıdır” dedi. Ayrıca, engelli memurlara yönelik şu taleplerde de bulundu:

İlave kademe ilerlemesinde aranan iki yıl şartı bir yıla düşürülmeli, her iki yılda bir derece artışı uygulanmalıdır.

Engelli memurların emeklilik aylığı ve ikramiyesi en az 25 yıl üzerinden hesaplanmalıdır.

Yıllık izin, mazeret, süt ve doğum izinleri gibi haklar pozitif ayrımcılık kapsamında genişletilmelidir.

Yeşil pasaport uygulamasında engelli bireyler için özel bir düzenleme hayata geçirilmelidir.

Engelli bireylerin kamu hizmetlerine katılımını artırmaya yönelik bu öneriler, hem sosyal adalet hem de kamu yönetiminde kapsayıcılık açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Memur-Sen’in çağrısı, başta ilgili bakanlıklar olmak üzere tüm paydaşlar için yeni bir yol haritasının habercisi olabilir.