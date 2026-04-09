İran ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından gözler Hürmüz Boğazı’na çevrildi. ABD ile İsrail saldırılarının ardından İran’ın kontrolü ele aldığı boğazda geçişlerin ne zaman serbest bırakılacağı merakla bekleniyor. Rus haber ajansı Tass’ın haberine göre; Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılacak görüşmeler öncesinde konuşan üst düzey İranlı yetkili, ateşkes anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere sınırlama getirildiğini söyledi. Yetkili, "Mevcut ateşkes çerçevesinde günde en fazla 15 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilecek" dedi. Yetkili, bu geçişlerin İran’ın onayına ve belirli bir protokolün uygulanmasına bağlı olduğunu, yeni düzenlemenin İran Devrim Muhafızları denetiminde yürütüleceğini ve bölge ülkelerine resmi olarak bildirildiğini söyledi.

İranlı yetkili, "Savaş öncesi düzene dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.



"İran, uranyum zenginleştirme konusunda varılan anlaşma metnine bağlı"

İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının, iki haftalık süre içinde hayata geçirilmesi gereken kritik bir güvence olduğunu belirten üst düzey yetkili, "Savaşın sona ermesi, belirlediğimiz şartlara dayalı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla resmiyet kazanmazsa, son 40 gündür olduğu gibi ABD ve Siyonist rejime karşı çatışmaları yeniden başlatmaya tamamen hazırız; üstelik bu kez daha da yoğun şekilde" diye konuştu. Yetkili, uranyum zenginleştirme konusunda ise varılan anlaşma metnine bağlı kalındığını ve bu çerçevede hareket edildiğini sözlerine ekledi.