Ersoy, ifade vermek üzere bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Edinilen bilgilere göre, savcılığa sevk edilen Ersoy’un ifadesine başlandı. Soruşturma dosyası kapsamında Ersoy’un beyanlarının, dosyanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmanın, Ersoy’un tutuklanmasının ardından genişletildiği öğrenildi. Bu süreçte tanıkların dinlendiği, yeni gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiği belirtildi. Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ile Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş’in de tutuklandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık’ta uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak ile kullanılmasına yer ve imkân sağlamak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. 10 Aralık’ta ise Ersoy ve beraberindeki 3 şüpheli, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiaları kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Ersoy’un etkin pişmanlık talebi doğrultusunda verdiği ifadelerin değerlendirmeye alınacağı, adli sürecin başsavcılık tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.