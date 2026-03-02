AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te yaptığı açıklamada, bedelli askerlik tutarının artırıldığını belirterek, “Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak” dedi.

Mevcut tutar 333 bin liranın üzerindeydi

2026 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik ücreti daha önce 333 bin 89 lira 4 kuruş olarak açıklanmıştı. Yeni kanun teklifinin yasalaşması halinde ücrette yaklaşık 84 bin liralık artış gerçekleşmiş olacak.

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına endeksli olarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Teklifin kabul edilmesi halinde yeni tutarın yürürlüğe giriş tarihi ve uygulama esasları Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Kaynak savunma sanayine aktarılacak

AK Parti kanadı, artıştan elde edilecek gelirin savunma sanayii projelerinde kullanılacağını vurguluyor. Son yıllarda yerli ve milli savunma projelerine ayrılan bütçenin artırılması yönündeki politikalar kapsamında, bedelli askerlik gelirlerinin de bu alana yönlendirilmesi planlanıyor.

Kanun teklifi, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Meclis’te kabul edilmesi durumunda düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.