Özel, olası bir erken seçim senaryosuna karşı teknik hazırlıkların sürdüğünü belirtirken, gerektiğinde kullanılabilecek alternatif bir siyasi yapı üzerinde de çalışıldığını açıkladı.

NOW TV canlı yayınında konuşan Özel, Türkiye'nin beklenmedik bir seçim atmosferine sürüklenme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak zorunda olduklarını söyledi. Erken seçim ihtimalini göz ardı etmediklerini vurgulayan Özel, "Bu yıl ekim ayında yapılabilecek bir baskın seçime karşı da hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Alternatif parti hazırlığı mesajı

Siyasi kulislerde bir süredir konuşulan yeni parti iddialarına da değinen Özel, çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Özel, yeni bir siyasi partinin kuruluş hazırlıklarının sürdüğünü belirtirken, mevcut bazı partiler üzerinden seçimlere girme seçeneklerinin de değerlendirildiğini söyledi.

Her türlü ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını belirten CHP lideri, "Yeni partiyle ilgili çalışmalar var. Bunun yanında hazır durumdaki bazı partiler üzerinden hareket etme ihtimali de değerlendiriliyor. Belki bugün böyle bir adım atılmaz ancak gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletin umutlarını boşa çıkaramayız"

Seçim takviminin beklenmedik şekilde öne çekilmesi durumunda organizasyonel sorun yaşamak istemediklerini vurgulayan Özel, milletvekili aday listelerinin teslim edilebilmesi için hukuki ve siyasi altyapının hazır tutulması gerektiğini söyledi.

Özel, "Hiç kimse endişe etmesin. Baskın seçim ihtimaline karşı da hazır olacağız. Her ihtimale karşı elimizde seçime girebilecek durumda bir parti bulunacak. Milletin umutlarını boşa çıkaramayız" dedi.

"Kararı kurultay verir"

CHP'deki liderlik tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, partide nihai karar merciinin kurultay olduğunu vurguladı. Özel, "Kurultay ne karar verirse o uygulanır. Kurultayın seçtiği isim partiyi yönetir" diyerek parti içi demokrasi vurgusu yaptı.

Özgür Özel'in açıklamaları, CHP'nin olası yargı kararları ve erken seçim senaryolarına karşı alternatif siyasi planlar üzerinde çalıştığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirirken, Ankara kulislerinde yeni tartışmaların da önünü açtı.