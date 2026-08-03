Kamu kurumları tarafından hazırlanan pasaport talep formları artık basılı olarak düzenlenmeyecek. Belgeler, elektronik imza ve dijital onay ile doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) aktarılacak.

Evrak trafiği azalacak

Yeni elektronik talep formu sistemi sayesinde belge doğrulama işlemleri dijital ortamda ve eş zamanlı gerçekleştirilecek. Böylece başvurularda yaşanan evrak eksiklikleri, doğrulama süreçlerindeki gecikmeler ve kurumlar arası belge trafiğinin azaltılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamayla yeşil ve gri pasaport başvurularının daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

Türkiye'nin pasaport gücü sıralamadaki yerini koruyamadı

Öte yandan dünyanın en güçlü pasaportları da açıklandı. Henley Pasaport Endeksi 2026 sonuçlarına göre Singapur, vatandaşlarına 192 destinasyona vizesiz veya varışta vizeyle giriş imkânı sağlayarak zirvedeki yerini korudu.

Listenin ikinci sırasında Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Bu ülkelerin vatandaşları 188 destinasyona vizesiz seyahat edebiliyor.

İsveç 187 destinasyonla üçüncü sırada bulunurken, Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak üst sıralarda yer aldı.

Türkiye 48. sırada

Henley Pasaport Endeksi'nde Türkiye geçen yıl 46. sırada bulunurken, 2026 listesinde 48. sıraya geriledi.

Türk vatandaşlarının pasaportla vizesiz veya varışta vizeyle seyahat edebildiği destinasyon sayısı 116’dan 112’ye düştü. Türkiye, bu puanla Katar ile birlikte 48. sırayı paylaştı.

Uzmanlara göre pasaportların uluslararası hareketlilik gücü; ülkelerin diplomatik ilişkileri, güvenlik politikaları ve küresel ekonomik konumlarıyla doğrudan bağlantılı olarak değişiyor.