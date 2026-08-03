Raporda, Fed’in faiz politikası, merkez bankalarının altın alımları ve yatırımcı talebindeki toparlanmanın fiyat hareketlerinde belirleyici olacağı belirtildi.

Küresel piyasalarda güvenli liman olarak öne çıkan altın için UBS yeni beklentilerini açıkladı. Bankanın analizinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları ve resmi kurumların altın talebinin, değerli metalin yönünü belirleyecek temel faktörler arasında yer aldığı ifade edildi.

UBS stratejistleri, Fed’in yeni faiz artırımlarından kaçınması, yatırımcı ilgisinin yeniden güçlenmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi durumunda ons altında 2026’nın ikinci yarısından itibaren yeni bir yükseliş döneminin başlayabileceğini öngördü.

Merkez bankaları altına destek veriyor

Raporda, son dönemde yatırımcı talebindeki zayıflama, mücevher sektöründeki gerileme ve artan maden üretiminin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, külçe ve sikke talebi ikinci çeyrekte 307 tona gerilerken, yatırım fonlarındaki çıkışların etkisiyle ETF talebinde de düşüş yaşandı.

Buna karşın merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi piyasaya güçlü destek sağladı. UBS analizinde, merkez bankalarının ikinci çeyrekte 289 ton, yılın ilk yarısında ise toplam 345 ton altın aldığı belirtildi. Bu rakamın yıllık bazda yaklaşık 700 tonluk bir alım hızına işaret ettiği ifade edildi.

Altın için kritik seviyeler açıklandı

UBS, ons altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması için yatırım fonlarına yeniden girişlerin başlaması ve merkez bankalarının düzenli alımlarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Raporda, kısa vadede Fed politikalarının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Piyasaların yeni faiz artışlarını fiyatlaması halinde ons altında 3 bin 850 dolar seviyesine doğru geri çekilme ihtimali bulunduğu aktarıldı.

Buna karşılık faizlerin sabit tutulması ve 2027 başlarında olası faiz indirimlerinin gündeme gelmesi durumunda altına olan talebin yeniden güçlenebileceği değerlendirildi.

UBS’nin altın fiyat hedefleri

UBS’nin raporunda ons altın için öngörülen seviyeler şöyle sıralandı:

Eylül 2026: 4 bin 400 dolar

4 bin 400 dolar Aralık 2026: 4 bin 600 dolar

4 bin 600 dolar Mart 2027: 5 bin dolar

5 bin dolar Haziran 2027: 5 bin 200 dolar

Gram altında 8 bin TL’ye yaklaşan senaryo

UBS’nin ons altın tahminlerinin gerçekleşmesi halinde gram altın fiyatlarında da önemli yükseliş potansiyeli oluşabileceği hesaplandı.

Buna göre;

Ons altının 4 bin 400 dolar olması halinde gram altının yaklaşık 6 bin 722 TL ,

, 4 bin 600 dolar seviyesinde yaklaşık 7 bin 28 TL ,

, 5 bin dolar seviyesinde yaklaşık 7 bin 642 TL ,

, 5 bin 200 dolar seviyesinde ise yaklaşık 7 bin 948 TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

UBS, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırımcılar açısından olası geri çekilmelerin alım fırsatı oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.