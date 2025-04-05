Bakan Bolat, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ekonomisinin son dönemdeki büyüme performansına dikkat çekti. Pandemi koşullarına rağmen Türkiye’nin büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Bolat, “2020’de yüzde 1,9, 2021’de yüzde 11,4, 2022’de yüzde 5,5, 2023’te yüzde 5,1 ve 2024’te yüzde 3,2 oranında büyümeyi başardık. Bu da uyguladığımız ekonomik programın sonuç verdiğini gösteriyor” dedi.

"Takvim etkisi olmasaydı 25 milyar dolar aşılabilirdi"

Mart ayında iki iş günü kaybına rağmen yakalanan bu ihracat başarısının altını çizen Bolat, “Takvim etkisi olmasaydı 24,5 ila 25 milyar dolar seviyelerini yakalamamız mümkündü” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ihracat performansında istikrarlı bir ivme yakaladığını belirten Bolat, son 22 ayın 13’ünde aylık ihracat rekoru kırıldığını hatırlattı.

"Yıllık ihracatta yeni zirve"

Mart ayında yıllıklandırılmış ihracatın 263,4 milyar dolara ulaştığını dile getiren Bolat, bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllıklandırılmış ihracat seviyesi olduğunu açıkladı. “Bu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 2,1'lik bir artış anlamına geliyor. Toplamda 5,5 milyar dolarlık ilave ihracat sağladık” dedi.

"Günlük ihracatta da tarihi başarı"

28 Mart’ta gerçekleştirilen 2 milyar 65 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye’nin günlük bazda en yüksek ikinci ihracat değerine ulaştığını ifade eden Bakan Bolat, bu başarının arkasında özveriyle çalışan ihracatçılar olduğunu belirterek, “Tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin” dedi.

Küresel ticaretin zorluklarına rağmen güçlü duruş

Konuşmasında küresel ticaretteki gelişmelere de değinen Bolat, ABD’nin Trump döneminde aldığı karar doğrultusunda Türkiye’nin de yüzde 10 oranında ek gümrük vergisine tabi tutulduğunu hatırlattı. Bu tür dış etkenlere rağmen Türkiye'nin ihracattaki güçlü duruşunu koruduğunu vurguladı.

Türkiye üst gelir grubuna geçti

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin Dünya Bankası’nın gelir sınıflandırmasına göre "üst gelirli ülkeler" ligine yükseldiğini de belirterek, “Tam 39 ay sonra enflasyon oranımız yüzde 38,1 seviyesine geriledi. Bu da makroekonomik dengelenmenin geldiği noktayı gösteriyor” diye konuştu.