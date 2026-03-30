Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, erkonomik güven endeksi Şubat ayında 100,7 iken, Mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 100,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 113,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.