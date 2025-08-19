Şirket, enerji yönetimi alanında global ölçekte kabul gören I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) ile 2025 yılı itibariyle sertifikalandırma miktarını yükselterek karbon ayak izini azaltma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mars Logistics Sürdürülebilirlik Lideri Mete Şekli, temel amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin piyasada takip edilebilir olmasını sağlamak olan I-REC sertifikasının üretilen veya tüketilen elektrik enerjisinin kaynağının yenilenebilir enerji olduğunu doğrulayan bir standart olduğunu söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “I-REC, yalnızca bir sertifika değil; aynı zamanda şirketlerin çevresel şeffaflık ilkesine bağlılığını ortaya koyan güçlü bir araç. Tükettiğimiz enerjiyi sertifikalandırmak, Kapsam-2 emisyonlarımızın azaltılması ve operasyonlarımızın daha çevre dostu hale getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Daha temiz bir gelecek için attığımız bu adımlar, sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor.”

Şekli, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda Hadımköy Lojistik Merkezimizde 2021 yılından bu yana I-REC sertifikası alıyoruz. Her yıl yürüttüğümüz sertifikasyon sürecimizi, bu yıl bir önceki yıla göre artırarak hem çevresel etkimizi azaltmayı hem de yeşil lojistik anlayışımızı bütün paydaşlarımıza somut bir şekilde yansıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

I-REC sertifikası ile dünyada giderek artan sürdürülebilirlik beklentilerine cevap verdiklerini, tedarik zincirinde de bu yaklaşımı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Şekli, sürdürülebilirlik vizyonunun yalnızca enerji sertifikalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Mars Logistics olarak Hadımköy Lojistik Merkezi’nde LED dönüşümleri, elektrikli iş makineleri için yüksek verimli Lityum-iyon redresörlerin kullanımı, enerji verimli sistemlerin tercihi gibi operasyonel iyileştirmeler yapıyoruz. Atıkları kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüme yönlendirme çalışmalarımız sayesinde Hadımköy, Esenyurt 1, Esenyurt 2, Tepeören, Tuzla 1, Tuzla 2, Eskişehir, Afyon, Kocaeli Başiskele, Kocaeli Tavşanlı ve Sakarya depolarımız için Sıfır Atık Belgelerimizi aldık. Yağmur suyu hasadı projemiz ile biriktirdiğimiz suları peyzaj ve yangın suyu olarak kullanıyoruz. Evraksız ofis projemiz ile kağıt tüketimimizi azaltıyoruz. Bunlara ek olarak, ÖEK (Önemli Enerji Kullanımı) kapsamındaki her sistemin verimliliğini en üst seviyede tutuyoruz. Ayrıca, düzenli olarak verilen “Enerji Verimliliği Farkındalık Eğitimleri” ile çalışma arkadaşlarımızın farkındalığı artırarak, sürdürülebilir bir iş kültürü inşa ediyoruz.”

Geçen yıllarda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldıklarını belirten Şekli, “Kurumsal Sürdürülebilirlik Manifestomuzda belirlediğimiz yol haritasına uygun olarak ‘Dünyaya Değer’ felsefesiyle devam eden sürdürülebilirlik yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalar, yalnızca bugünümüzü değil yarınımızı da düşünerek attığımız adımlardır. Hedefimiz daha temiz, daha sorumlu ve daha yeşil bir lojistik sektörünün şekillenmesine öncülük etmek.” diyerek sözlerini noktaladı.